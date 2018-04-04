中国女留学生找“枪手”替考托福被捕 或面临5年监禁

英媒称，使用学生签证进入宾州州立大学的中国女留学生黄乐怡（音）2日在波士顿联邦法院对于在美国大学入学考试中作弊表示认罪，成为美国调查国际学生找人代考事件中最新认错者。
据路透社4月2日报道，检控官们表示，该名女留学生在以前的考试中未能达到宾州大学最低录取分数线，之后于2016年3月花钱安排“枪手”替考托福。
根据法庭文件，黄乐怡承认她支付3000美元找人替她靠托福，并根据中间人的要求，将她的中国护照寄到马萨诸塞州某个地址。
报道称，赫尔特国际商学院的中国学生王悦（音）使用黄乐怡的护照替她考托福。检控官说，王悦至少还替另外两名中国女生考试，获得美国大学的录取。
检控官们说，那些学生都是因为被大学录取而获得签证的。他们说，由于这一行为，黄乐怡涉嫌欺诈美国政府，妨碍美国国土安全部对国际学生获得签证标准的管理。
报道称，尽管21岁的黄乐怡面临5年监禁，但在她同意被遣返之后，美国地区法官丹尼斯·赛勒判决她的刑期为已被监禁的日子，她的律师没有立即回应置评要求。
报道称，王、黄和另外两名女学生都在2017年5月因为与移民相关的指控而被逮捕。同黄一样，在同意被遣返之后，她们都被判决为已被监禁的时间。
报道表示，随着中国变得越来越富有，进入美国大学的中国学生人数逐渐增加。国际教育学会去年11月报告称，2016-17学年在美国学习的中国学生数量上升6.8%，达到35.0755万人。
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