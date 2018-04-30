美或严审中美人工智能合作 外媒：背后是这一关键性考量

外媒称，知悉讨论情况的消息人士透露，美国政府可能要开始对中美企业在人工智能领域的非正式合作进行审查，对科技公司间这种长期被视为“在花园开发新品种”般的合作构成威胁。
据路透社4月27日报道称，截至目前，美国政府对有关国家安全及其他关切问题的审查仅限于投资和企业并购。四位消息人士称，扩大审查范围的建议是由部分议员和特朗普政府的部分官员提出的，他们担心知识产权被窃取以及技术被转让给中国。
消息人士称，人工智能受到特别关注，是因为该技术可能被运用到军事领域。其他可能受到审查的领域包括半导体和自动驾驶汽车等。
目前这只是初期想法，还不清楚会否有进一步行动，也不知道哪些企业间的非正式合作会落入新的审查范围。
报道称，任何割断中国和美国科技业者间关系的整体措施，即便是暂时性的，也可能对整体行业构成极大影响。包括超微、高通、英伟达以及IBM在内的美国大型高科技企业，都在中国拥有研究实验室及举办培训等，而这些通常是与身为大客户的中国企业和机构进行合作的。人工智能和芯片设计等领域的高端人才也在两国企业和大学之间自由流动。
另据埃菲社4月26日报道称，业内专家认为，争夺产业技术革命的领导权，以及为赢得这场竞争所需的知识产权保护，是中美贸易摩擦升级背后的关键因素。
报道称，在世界知识产权日到来之际，中国政府本周发布了有关知识产权保护所取得的成果。中国国家知识产权局局长申长雨24日在一个新闻发布会上表示，中国在知识产权保护上作出了巨大努力，并取得了得到国际社会认可的重要成果。
报道称，中国在之前的发展阶段并不需要获得创新和技术领域的领导权。然而，中国现在将注意力集中到了人工智能和机器人等领域的发展，想要举起创新的旗帜，并积极主张保护知识产权。这样做一方面是为了保护本国企业，因为一些中国企业已经成为某些行业的创新领导者；另一方面也是为了鼓励外国企业进入中国市场。
报道称，这一目标正是“中国制造2025”战略的基础。这一战略旨在推动本国制造业向高技术产业升级，摆脱“世界工厂”的劳动密集型生产模式。
安盛泛灵顿基金公司资产管理主管马克·廷克说：“‘中国制造2025’政策是美国担忧的焦点。这是问题症结所在。美国希望第四次工业革命和物联网由美国来主导，而不是中国。”
瑞典宏观经济政策专家维托尔德·巴尔克也认为，中美贸易摩擦的根本原因是“中国想成为人工智能等技术领域的世界领导者”。他说：“许多人认为，赢得技术竞赛的一方也将获得世界经济的领导权。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost