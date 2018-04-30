美国运通有望获准进入中国市场提供信用卡服务

美媒称，美国运通银行为其多年来在中国内地开展业务的努力清除了障碍，有可能成为获准在中国内地市场提供服务的第一家美国信用卡网络。
据美国《华尔街日报》网站4月25日报道，美国运通的发言人称，中国央行通知这家总部在纽约的信用卡发行商称，它将“正式接受”其从事境内银行卡交易的清算和结算业务的申请。该公司发言人弗里茨·奎因说，美国运通已经申请通过与连连集团成立合资企业的方式从事上述业务。连连集团是中国移动的支付提供商。接近中国央行的人士证实，官员们已经对美国运通的申请给予了“口头认可”。
报道称，获得此类监管机构的准许，将标志着朝中国快速发展的电子支付市场迈出重要、尽管只是最初的一步。据美国政府中参与中国问题决策的人士称，在特朗普总统的最高经济顾问们下周前往北京，试图解决不断升级的贸易纠纷之际，中国当局希望把美国运通的申请作为其市场开放取得进步的一个范例加以吹嘘。
据知情人士称，除了美国运通，万事达卡公司也已经与中国3家实体建立了伙伴关系，并且已经向央行申请从事境内银行卡清算和结算交易。知情人士称，其合资企业的申请到目前为止尚未得到中国人民银行的认可。
报道称，知情人士说，威士信用卡公司最近撤回并重新提交了在中国成立一家全资实体的申请。据这些知情者说，重新提交申请是在威士公司的资深高管们3月底会晤了央行行长易纲之后进行的。他们还表示，到目前为止该公司的申请还没有得到央行的认可。而威士公司也正在考虑与中国国内银行联合的潜在方案，作为在一旦申请得不到批准时进军中国内地市场的途径。
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