天王星闻起来什么味？ 科学家：相当糟糕的臭鸡蛋味

美媒称，天王星的上部云层含有硫化氢——正是这种成分让臭鸡蛋发出恶臭。
据美国《科学新闻》双周刊网站4月23日报道，英格兰莱斯特大学行星科学家利·弗莱彻说：“如果你飞经天王星的云层，你将闻到这种相当糟糕的刺鼻气味。”
弗莱彻及其同事组成的研究小组23日在《自然·天文学》杂志上称，他们利用夏威夷北双子座望远镜光谱仪，在天王星上部云层中探测到了硫化氢的化学图谱。
报道称，这并不完全令人意外：上世纪90年代的观测结果显示，有硫化氢存在于天王星大气层更深处的迹象。但是，这种气体以前尚未被明确探测到。
天王星这些云层不仅有臭味，它们还有助于确定早期太阳系的细节。天王星的硫化氢云层将其与大型气体行星区分开来，如木星和土星，它们的云层表面主要是氨。
硫化氢比氨的冰点低。因此，早期太阳系距中心较远的区域可能存在大量处于冰冻状态的硫化氢冰晶，这些冰晶在这里聚集到新形成的行星上。这暗示，与木星和土星相比，巨大的冰体星球天王星和海王星形成于距太阳更远的区域。
报道称，这些发出恶臭的云层远未让弗莱彻感到厌恶。他和其他行星科学家希望向这些巨大的冰体星球发射一艘宇宙飞船，以寻找更多信息。
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