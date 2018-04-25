韩方举行韩朝峰会首次彩排 欢迎晚宴菜品承载和平信念

韩媒称，青瓦台4月24日称，即将举行的韩朝首脑会谈的准备工作几近就绪，目前只剩最后的收尾工作还在进行。
据韩联社4月24日报道，现在距离这个历史性会晤只有3天时间，韩方筹委会4月24日在会谈举办地板门店韩方一侧的“和平之家”进行了首脑会谈相关流程的首次排练。4月25日，朝鲜国务委员会部长金昌善将率团访问“和平之家”，韩方筹委会将与朝方一起进行闭门排练。4月26日，筹委会还将进行一次排练，届时陪同总统文在寅前往韩朝首脑会谈地点的6名随行人员都将到现场参加排练。
一天前，韩朝官员的工作会议已就双方领导人会晤的相关细节达成共识。
据称，目前双方已就一些甚至最细微的细节达成共识，例如两位领导人第一次握手的时机以及朝鲜领导人如何穿过军事分界线抵达韩方一侧的“和平之家”的细节。
一位青瓦台核心人士说，原计划韩朝领导人在会晤前通过首脑热线进行通话的安排似乎已经没有必要了，因为这只具有象征意义。
报道称，对于首脑会谈当天韩方是否为金正恩提供国宾礼遇一事，该人士表示，对金正恩给予的礼遇可能有别于国宾礼遇，但韩国政府正在全力以赴做好筹备工作。
另据韩联社4月24日报道，韩国全罗南道新安郡的黄姑鱼海参水饺、峰下村的鸭田米饭、朝鲜的平壤玉流馆冷面将搬上文金会晚宴餐桌。
据青瓦台4月24日消息，韩朝首脑会谈欢迎晚宴的菜品承载着和平信念，开启韩朝首脑会谈先河的韩国已故前总统金大中生于全罗南道新安郡，参加第二次韩朝首脑会谈的韩国前总统卢武铉卸任后回乡务农，在峰下村种植推广鸭田米。
报道称，玉流馆冷面则是韩国总统文在寅所点餐品，朝方将在27日派遣玉流馆首席厨师到板门店朝方一侧的“统一阁”亲手制作冷面，并将其送至韩方一侧的“和平之家”。文在寅儿时在釜山吃过的烤白肉鱼，以及考虑到金正恩曾留学瑞士，瑞士国菜煎土豆丝饼的韩式改良版也将被端上餐桌。
此外据韩联社4月24日报道，韩国外交部主管朝核事务的韩半岛和平交涉本部长李度勋4月24日与到访的美国国务院负责亚太事务的代理助理国务卿董云裳举行会晤。
外交部表示，双方共享了韩朝、美朝首脑会谈的筹备动向。双方认为近期半岛局势出现了积极变化，认为此次韩朝、美朝首脑会谈是推动半岛实现无核化及永久和平的史无前例的良机。李度勋在发言中说，今后的一段时间对于奠定朝鲜无核化基石十分关键。
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