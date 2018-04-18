美国封杀或让中兴不能用Android 中兴与谷歌正讨论

彭博社援引消息人士的说法称，中兴高管正在评估未来的智能手机软件选择。近期美国的技术禁令可能切断中兴智能手机的操作系统来源。
谷歌的Android系统是中兴智能手机的核心。该系统为用户提供了多种功能、应用和服务。这也意味着，这个操作系统很可能落入美国政府周一发出的技术禁令的范畴。根据禁令，在7年时间里，中兴无法获得美国公司的技术。在禁令发布后，中兴在香港的股票已经停牌。
消息人士透露，中兴的律师已会见谷歌的人士，讨论这个问题。谷歌和中兴均拒绝对此置评。
美国的禁令指出，中兴不得“以任何方式参与任何涉及从美国进出口商品、软件和技术的交易”。这其中包括软件授权。
如果无法继续使用Android系统，那么对中兴将是重大打击，因为市面上的其他选择不多。微软和惠普不再提供智能手机操作系统，苹果的iOS只供自主设备使用，而中兴也没有自己的操作系统。唯一可能的选择是三星的Tizen。不过，Tizen系统没有获得广泛接受，只支持很少的应用。
对谷歌来说，考虑到中兴的市场份额不大，因此失去中兴这一家客户还不会造成致命影响。不过，谷歌正失去对部分Android手机厂商的控制。例如，规模最大的Android厂商三星正在推出自主移动服务，例如语音助手，与谷歌的同类服务展开竞争。作为应对措施，谷歌正更多地依赖中国手机厂商，例如中兴、华为和小米。
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