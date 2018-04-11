黑田再任日央行行长 “退出战略”尚难尽早实施

日媒称，9日开始连任的日本银行行长黑田东彦，表现出为实现物价上涨2%的目标继续实施大规模货币宽松政策的姿态。但是，货币宽松政策实施五年来，副作用不断增大。受美国贸易保护主义政策的影响，日元升值，股市下跌，日银面临的环境十分严峻。“退出战略”（即寻求结束大规模货币宽松政策的战略——本网注）目前来看会推迟实施，甚至有人预测，日银将面临被迫追加实施宽松政策的局面。
据日本《产经新闻》4月10日报道，黑田东彦9日再次就任日本央行行长，任期五年。黑田行长在当天的记者会上表示，将“尽全力朝着实现（物价上涨2%的）目标发起总攻”，强调了继续实施强有力的货币宽松政策的想法。
报道称，黑田行长2013年4月启动超级宽松政策，对安倍晋三政府的经济政策“安倍经济学”起到了牵引作用。在黑田新的任期中，终结宽松政策的“退出战略”成为课题。日银的目标是在2019年启动探讨，但现阶段看仍离目标很远。在记者会上，黑田行长仅表示“为时尚早”，没有提及具体内容。
据报道，“黑田日银”2016年1月宣布实施负利率政策，同年9月设定了使长期利率为零的目标，使货币政策的重心由资产购入量向利率转移。其间，实现物价上涨目标的期限被多次推迟。
日银实施大规模货币宽松政策，长期实行超低利率政策，银行业赚取利差的业务模式逐渐迎来极限。金融机构如果经营恶化，则向社会提供资金的中介作用可能下降。
日银持续大规模购买国债的结果是，日银的总资产超过500万亿日元（约合4.67万亿美元），扩大至国内生产总值同等规模。
报道称，不过，根深蒂固的观点是，即使存在一系列副作用，日银也难以尽早实施“退出战略”。
据报道，在外汇市场，对美中贸易摩擦的担忧日益强烈，3月下旬日元汇率一度上升至1美元兑换104日元左右。美国总统特朗普为迎接11月的中期选举，可能将矛头指向仅次于中国和墨西哥的美国第三大贸易逆差对象日本。
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