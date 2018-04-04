朴槿惠律师不满宣判被直播：这是给她烙上罪名

朴槿惠“亲信干政门”案一审宣判将于6日举行。韩国首尔中央地方法院3日决定，出于对公共利益的考虑，允许对宣判过程进行电视直播。此举引发朴槿惠律师团的不满，他们明确反对直播宣判，称其违反无罪推定的原则，不啻于“给朴槿惠烙上罪名”。
据韩国KBS电视台报道，尽管早前法院向朴槿惠征求意见时，其本人坚决不允许被直播。法院最终还是决定，允许电视直播宣判过程，理由是此案涉及前总统，引起全民极大关注。
虽然法院放开了直播，但态度却很谨慎。他们不允许媒体拍摄，而是自备4台摄像机向外界播出。
直播宣判的决定激怒了朴槿惠的辩护律师。他们向法院递交意见书，明确表示反对。其中写道，“直播宣判违反了无罪推定的原则。三星电子副会长李在镕和崔顺实宣判时，法院都没有允许直播，有失公平。”律师还表示，“在一审阶段进行直播，会让被告人烙上罪名。这违反了宪法明文规定的三审制原则。”
跟朴槿惠相比，李在镕和崔顺实案件的宣判，确实幸运地避开了直播。
去年8月25日，三星电子副会长李在镕案一审宣判，法院不允许电视台对宣判实况进行直播，还禁止媒体在法庭内的一切拍摄行为。理由是，进行直播给被告人造成的损失，远远大于直播带来的公共利益；而今年2月13日，崔顺实案一审宣判，法院尊重被告人的意见，同样没有允许电视直播。
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