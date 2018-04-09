有钱胆壮？美陆军宣称十年后将所向披靡 感谢国会慷慨

美媒4月6日报道，美国陆军部长马克·埃斯珀5日在华盛顿说，到2028年美国陆军在任何战争中都会取得决定性胜利。他还强调，安全环境的改变，使中俄成为美国的主要“战略竞争者”，以及战争性质的改变促使陆军向这个目标发展。
美国陆军部长埃斯珀5日在华盛顿智库传统基金会发表讲话。他说，未来十年，美国陆军将所向披靡。他说：“2028年的陆军将准备就绪，随时出征，在任何时间，任何地点，在联合多域作战以及高强度的冲突中，打败任何敌手，并取得决定性的胜利。同时，我们还可以阻遏其他人，保持自己进行非常规战的能力”。
他说，“陆军做到这一点的方式是使用新一代有人驾驶和无人驾驶的地面作战车辆、飞机、保障系统和武器；并配有以现代作战条令为基础、以具有无与伦比杀伤力的优异军人为中心的强有力的联合军事组织和战术。”
他说，未来美国陆军将会发展成为一支包括50万现役军人的部队。除了正规军外，国民警卫队和预备役力量也要准备好。
埃斯珀在讲话中说，美国的安全环境有了变化，中俄成为大国竞争时代的“战略竞争者”，所以美国陆军需要做出这样的改变。
他说：“与此同时，我们面临的未来却那么不确定。中国与俄罗斯两国，在国防安全战略中被列为大国竞争时代我们的‘战略竞争者’。他们在现代化，他们在侵蚀我们的优势，他们在提高他们的能力来威胁我们的利益。”
他说，俄罗斯在叙利亚、乌克兰克里米亚的行为，中国在南中国海咄咄逼人的行动都令人担心。他还担心两国的武器扩散，可能落到恐怖分子手里，也可能落到代理人手中。
美国空军部长希瑟·威尔逊不久前也在传统基金会发表讲话，谈空军的未来发展。她说，为了顺应美国新国防战略的要求，空军将增加人员并提高核威慑力，保持太空优势等，以应对来自中国和俄罗斯的挑战。
埃斯珀说，陆军设定这样的目标也与现代战争的性质有关。未来战争是“多域战”，即多个领域融合，涉及陆、海、空、太空、网络等五大领域，并且确保信息能够在各军种之间共享。现代战争对军队的快速部署能力、杀伤力都有要求。陆军未来发展的一个重点就是要提升多域作战能力。
美国陆军将于2019年派遣多域特种部队参加“太平洋路径”演习。埃斯珀说，太平洋区域将会是真正的“多域战”。
埃斯珀在演讲中强调，由于美国国会的慷慨支持，陆军应该有足够的经费完成这样的目标。2018年，美国国会批准的国防拨款超出特朗普政府提出的预算。
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