新研究称婴儿湿巾会“导致食物过敏”

科学家警告说，家长应避免使用婴儿湿巾，并彻底洗掉婴儿身上的肥皂沫，以降低儿童食物过敏的风险。
科学家认为，家长给婴儿洗完澡后未将婴儿身上的肥皂沫清洗干净的情况越来越严重，这导致了儿童食物过敏情况的增加。
美国西北大学的研究小组发现，表层的皮肤是由脂质构成的，肥皂和湿巾中含有的肥皂成分会破坏脂质。
如果孩子本身就已携带使其皮肤吸收状况易发生改变的基因，那么接触这些化学物质就会提高他们发生食物过敏的风险。
英国的过敏症发病率排在世界前列。过去26年中，超过20%的人有过敏反应。约8%的英国儿童被认为有食物过敏反应。
研究人员将临床数据与人类的基因突变数据以及实验中接触过敏原的新生小鼠的基因突变数据进行了对比，从而找出了让儿童出现食物过敏反应的“窍门”。相关研究结果刊登在美国《变应和临床免疫学杂志》上。
带头开展这项研究的琼•库克-米尔斯教授说：“他们(婴儿)刚出生时可能并没有食用食物过敏原，但他们的皮肤接触了它们。比如，脸上有花生酱的一名兄弟姐妹亲吻了这名婴儿，或者婴儿的父亲或母亲用花生做菜后接触了婴儿。在接触婴儿前，要通过洗手来减少婴儿皮肤
接触食物过敏原的机会。少用会把肥皂沫留在婴儿皮肤上的婴儿湿巾。像我们多年前做的那样用水将肥皂沫冲洗掉。”不过，皮肤屏障发生突变引发的问题可能要到发生食物过敏很久后才能看到。
实验中发生突变的新生小鼠最初的皮肤看上去很正常，直到小鼠长到几个月大(相当于人类中的年轻成年人)，才出现皮肤干燥、发炎、发痒的状况。
先在两周时间里让小鼠的皮肤3到4次接触食物和尘埃过敏原，每次40分钟，然后再给小鼠喂食鸡蛋或花生。它们接触过敏原的皮肤部位和肠道内都出现了过敏反应，且患上了过敏症。
库克-米尔斯教授说:“这是让儿童出现食物过敏反应的‘窍门’。是我们在了解生命早期为何会出现食物过敏反应的过程中取得的重大进展。”
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