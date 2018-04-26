日本人对移动支付不感兴趣？港媒：中国特定环境难以效仿

据《香港经济日报》网站4月20日报道，到2017年底，支付宝在日本签约的店家已经达到了4.5万家，不仅日本各大免税店、百货公司、电器商店都引入了支付宝和微信支付，日本三大便利店集团7.11、全家和罗森也已引入，店铺总数超过了4万家。但内地的第三方支付在日本遇到障碍，日本人很少使用第三方支付付款。
报道称，首先是日本人对个人信息保护很重视，因此像支付宝、微信支付这样的第三方支付手段在日本很难发展，因为你买了什么、在哪买的、花多少钱、有什么嗜好、每天吃什么、今天去了哪等等这一些私密性很强的个人信息都会当作大数据被企业收集。此外，日本人拥有良好的信用卡使用环境。统计显示，日本20岁以上的成年人每人平均拥有2.6张信用卡。中国央行的最新支付体系报告说，内地人均持有信用卡为0.31张，商务人士最多的北京，信用卡人均拥有量最多，也只达到1.35张。此外，有部分日本人只爱用现金，是怕使用信用卡太没节制，宁可携带现金出门。
报道称，值得思考的是，日本人对于第三方支付手段的抵触与抗拒与社会先进还是落后无关，主要是受消费习惯、金钱观念和重视隐私的影响。说到底，移动支付在内地迅速普及有其特定的社会因素与条件，其他地区很难移植。
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