92岁马哈迪赢大选，中国网友对中马关系表示担忧

当地时间5月10日，马来西亚第14届大选的结果出炉，由前首相马哈迪领导的反对党联盟赢得马来西亚大选，结束了执政联盟国民阵线60年的掌权历史。
马来西亚大选中的“中国牌”
有媒体称，此次大选的其中一个看点是中国投资。马来西亚首相纳吉一直表示，欢迎来自中国的投资，来自中国的投资其实早在中国国家主席习近平提出“一带一路”政策之前已持续进入大马。
但被视为纳吉“师傅”的马哈迪早于大选前已公开指责过“徒弟”大力引进中资， 马哈迪称，一旦当选，将检讨与取消现任国民阵线（简称“国阵”）政府与中国的合约。
纳吉认为这是非常不负责任的做法，他表示：“如果我们与中国断交，可能会导致马国经济损失严重。”
中国自2008年起就成了马国的最大贸易伙伴国，但并非马国的最大外来投资国，虽然马国向来是对外资相当开放的国家，但由于近年正好是马国的政治迈向民主转折的时期，加上此时中国大陆“一带一路”倡议提出，大量的中资涌入马国之下，难免成了受瞩目标。
马哈迪对中资发出批评，质疑纳吉政府开放中资投资基础建设、房地产会有损国家主权，自此开始可见到马国朝野不断对中资问题的攻防。
马哈迪近一两年来一直对中国企业在马来西亚柔佛州投资的大型房地产项目耿耿于怀。他去年更在博客上发表了一篇题为“FDI”（外国直接投资）的文字，其中提到，“连外国人拿钱来马来西亚买地、发展城镇、住在这里都算是FDI”，“这根本对我们一点好处都没有。最宝贵的土地将被外国人拥有并占据，简直就是外国土地”，含沙射影指责中国。
马哈迪的言论不仅招来中国大使馆的严词回应，柔佛苏丹和纳吉也相继进行了反击。柔佛苏丹易卜拉欣直斥马哈迪“够了”，纳吉更引用经济数据说明日本的投资比中国还多，“我们有高达700亿林吉特（约合1142亿人民币）的日本直接外来投资，但你不会听说有任何人警告，我们正将国家卖给日本人的说法。”
由于“一带一路”倡议提出后，近年来中企中资大举往东南亚投资，一定程度上引起了当地非华裔土著族群的担忧，担心是否会有过多的中国籍工人“抢饭碗”，即使是马国华裔族群，当中也有华裔中小企业担心大型中企进来，是否会对当地中小企业造成排挤效应。因此希盟才提出这“以便土著和各族人民都能够公平地享有其果实”的承诺。
一直到2018年3月7日，希盟正式发表《希望联盟竞选宣言》（简称“宣言”），希盟在宣言中承诺一旦成立新政府，将会推行“百日十大新政”，而第十点就是“详细谨慎地检讨各项颁布予外国的大型计划”，明显意指中资。
对中马关系有何影响？
如今，马哈迪的当选，再度引发各界对马来西亚与中国关系的忧虑。大选前，马哈迪曾表示，如果他顺利当选，不仅将对中国在马投资严加监管，而且将重启南海问题谈判。
马哈迪承诺胜选后检讨中资工程，“如果从中国对马投资中什么也得不到，那我们就不欢迎他们。”
马哈迪还称，会重新检讨连接新加坡和吉隆坡的双坡高铁计划。他声称，新加坡与吉隆坡距离其实只有短短几百公里，不像中国这样地远辽阔，“在高铁开动之前，你已经抵达终点了”，马来西亚无须花费在高额投资却无回报的高速跌路建设，因此有必要重新探讨是否值得推行这项双边合作项目。
有分析认为，希盟的竞选宣言还有一项承诺值得注意的，第60项承诺称“我们乐见亚洲的崛起，并将依循不结盟原则，跟全球各国建立良好的外交关系和健康的经济关系。与此同时，希望联盟政府将使马来西亚恢复成为一个不结盟国家。我们会将马来西亚定位为有影响力的中间势力”。
分析指，希盟在这一项承诺一定程度阐述了未来的外交战略，将采取中立不结盟的路线，以一反他们所认为纳吉政府的“亲中路线”。
分析说，回顾历史，纳吉的父亲敦拉萨（Tun Abdul Razak）是马国第二任首相，1974年敦拉萨促成马中两国建交，也是首个与中建交的东盟成员国，而当年也是马国选举年，敦拉萨政府也运用了马中建交作为政绩，使得当年华裔选民明显支持执政党。而在此之前，马国首任首相东姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）政府的立场则是亲西方，与站在反共阵营的。
分析认为，那未来马国是否会重返反共阵营呢？希盟在竞选宣言提到“当前的马来西亚，偏离正轨，远离国父东姑阿都拉曼在1957年独立之际所宣示的，以及1963年成立马来西亚的时候所要朝向的宏愿，那就是要成为一个建基于自由和公正原则的独立国家。”
不过，分析也认为，虽然希盟期望未来马国社“重返”建国初期时的自由与公正的国家，但也不意味着会回到马国建国初期的反共状态，毕竟还是会顾虑到国际政治现实的“大局”。
分析指出，可预期的是，重视“马来民族主义”情结的马哈迪回锅当首相，未来势必会让马国在对外主权展现强势的立场，而这也必然对在“一带一路”沿线国家发生争议的中国带来一定影响。
马哈迪赢大选，中国网友怎么看？
大部分中国网友对未来中马关系表示担忧，称马哈迪是“骨灰级反华人物”！
@九段棋手菜英文：大马变天！反华政党上线
@紫灮阁大饭店：中马关系这几年很好，中国在那的投资非常多，很热乎的，接下来估计反华排华的事要出来了。中国在马来的投资要危险了，好关系可能要结束了。这个老头之所以出来参选，就是不满执政党，认为他们出卖马来西亚给中国，联想一下马来的排华历史和伊斯兰国家，接下来就多风多雨了
@双子月色奔腾：一带一路又增加危险，此党反华啊！希望中国的投资案不要血本无归。
@我_have_a_dream：上届纳吉政府和我们政府签署的一系列经贸和军事协议文件难道又要黄了？
@谢让多杰：年轻的时候对中国友好，到晚年对中国不友好，这伙计上台对中国不是件好事情。对此，网友
@keepppping表示：其实以前也不好，他们不过是在中美之间摇摆罢了。
@论武苍冥道不孤：这货竞选时一直拿中国说事来着！
@HaoLiwei：可以坐等国内碧桂园的房子降价 增加现金流 去大马填被马哈迪严厉批评的碧桂园森林城市项目的资金窟窿
@有一个小孩他姓徐：接下来迎接马反华
@StevenZ-H：马哈迪上台，还好是联盟执政，他开始可能有很多不友善的行为
@菩提非笑：可悲那么多华裔投票给这个反华的前首相。海外华裔很多时候自取其辱，自己投票把排华的政治人物选上去，上台后最后来大肆打压华裔，发生无数次了，这能怪大陆吗？
不过，也有部分网友好看马哈迪：
@拓速乐中：不知为啥看空？老马在90年代当首相时就对我国很友好，想想那时我国是啥国际地位？
@辅导员233：我印象中也是这样。不过这次大选中马哈迪连连对中国开炮，希望只是拉选票的演出
@拓速乐中：绝对是为了选举上台的套路，老马的影响力还是很强大的，前任首相算是他钦点的徒弟，上台后却有点不把师傅放眼里，老马不得不90高龄再出山掰手腕，还赢了。
@子非鱼：纳吉虽然和中国合作的不错，但我要说，他确实是贪得无厌，搞烂了大马~
@上班不打卡_：1995年，马哈迪还提出了“泛亚铁路计划”。“泛亚铁路”以新加坡为起点，经吉隆坡、曼谷、金边、胡志明市和河内抵达昆明，此外还修支线通到缅甸首都仰光和老挝首都万象，全长5500公里。以泛亚铁路和中泰铁路为核心的东亚铁路网建成后，不仅将中南半岛铁路网和中国铁路网连接起来。1990年12月10日，马哈迪是第一个提出“东亚经济圈”构想（1990年12月10日）的人，他非常希望能以中、日为核心，带动东南亚国家，形成一个类似欧盟的政经一体化的组织
网友 @laowang33反驳称：但他反对高铁，尤反中资。此人是马来人至上，认为华人不能当政，所以执政期间打压华人。此人三进三出巫统，有头脑，但已老，真正幕后人安华才是关键，下月出狱。
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