马来西亚警方对纳吉家人公寓实行抄家





公寓属于马来西亚富商林晓春所有，他也是纳吉的支持者。路透社引述一名高级警官说：“我们正在寻找一些政府文件，可能被非法取走。”这名警官要求匿名，因为其未被授权与媒体谈话。“政府担心这些文件可能是敏感的和重要的，可能被带出国。”他拒绝透露是否有文件被查到，只是说行动还在继续。根据这名警官所说，纳吉的家庭成员待在这个公寓里，但他拒绝透露他们的名字。警方展开这项行动是在接到马哈迪政党的青年团的两位领袖的报警后展开的。根据路透社看到的报警报告，一辆印有首相公署徽标的工具车，装了50个Birkin手袋的箱子，于星期四晚间进入了Pavilion Residences公寓。报警报告说，箱子上显示的收货人名字为罗斯玛。报告还附有两张照片，照片显示工具车载有商店购物车，里面装满了橙色的盒子。但是，路透社说，无法通过照片确定照片拍摄的地点、日期和盒子了装的什么东西，或者是否盒子里装有手袋，都无法确认。Birkin手袋每个价值20万美元，报警者说。当路透社询问是否罗斯玛住在公寓里，警官只是证实，纳吉的家庭成员住在里面。另外一名参与抄家的警官形容这名家人是非常非常重要的人物。这两名警官说，调查人员主要不是对奢侈品感兴趣，而是追查那些对纳吉政府展开调查的至关重要的文件。吉隆坡警察总长和警方一名发言人没有置评。纳吉今早说，他要出国度假一周，但很快移民当局宣布限制他和妻子出境。马哈迪誓言要调查1MDB的资金的去向。美国司法部的文件声称，6.8亿美元的1MDB资金，被转移到私人账户，这个账户是马来西亚一号官员的。马来西亚和美国的消息来源已经证实，这人就是纳吉。纳吉辩称，这笔存款是来自未具名的沙特皇室的捐赠，资金大部分已经归还给沙特皇室。