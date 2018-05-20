数亿美元去向不明 马来西亚反贪机构传唤纳吉

马来西亚反腐败委员会18日传唤前首相纳吉·拉扎克，要求他22日前往这一委员会就“一马发展公司”案接受问询。
不愿公开姓名的马来西亚反腐败委员会一名官员证实，委员会当天将传唤通知送达纳吉的住所，后者确认了委员会的要求。
马来西亚国家新闻社以消息人士为来源报道，这次传唤将收集纳吉有关一马发展公司前子公司SRC国际的陈述。
SRC国际曾是一马发展公司旗下能源企业，2012年划归马来西亚财政部直接管理，当时纳吉兼任首相和财政部长。按照法新社的说法，SRC国际数以亿计美元资金去向不明。
路透社报道，马来西亚反腐败委员会掌握的证据显示，SRC国际旗下1050万美元流入纳吉“腰包”。
一马发展公司是马来西亚国家投资基金，由纳吉2009年主导设立，曝出资金去向不明案件，包括纳吉等多名政府官员涉嫌侵吞公款。新任首相马哈迪·穆罕默德就任后，重新调查一马发展公司案。
马来西亚移民局12日禁止纳吉和妻子离境。警方最近几天多次搜查纳吉的住宅以及与他有关联的几处地点，搜获大量珠宝、现金、名牌手包以及据信与一马发展公司案调查相关的文件。（新华社）
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