伊朗以色列爆发直接交火

外媒称，以色列5月10日称，对伊朗在叙利亚境内的几乎全部军事设施发动了打击。此前，伊朗部队在当天凌晨首次从叙利亚对以色列占领的戈兰高地发动了火箭弹袭击。
英国广播公司网站5月10日刊登题为《以色列伊朗处战争临界点 伊核危机后果开始显现》的报道称，以色列透露，当地时间5月10日凌晨，以军向差不多所有伊朗派驻到叙利亚的军事设施发动了攻击，报复早前伊朗用最少20枚导弹攻击戈兰高地内的以军据点。叙利亚军方指，以色列的袭击造成至少3人死亡，2人受伤。
以色列军方指，攻击的目前包括当地的武器库、运输设施和情报中心。
以军说，伊朗革命卫队早前向以色列军方在戈兰高地的据点发射超过20枚火箭。
报道称，伊朗目前并没有就以色列的攻击作出回应。
叙利亚军队指，当地防空设施击落了许多以色列发射的火箭，抵抗了“以色列的侵略行动”。但由叙通社引述军方消息指，有以色列的火箭击中了一些防空设施、雷达和一个弹药库。
报道称，俄罗斯、德国和法国分别都呼吁以色列和叙利亚要保持克制。美国认为伊朗应该为自己“鲁莽的行为承担所有后果”，又指以色列有权利去保护自己。
以色列国防部长阿维格多·利伯曼指，如果以色列受到攻击，叙利亚就会受到更严重的攻击。利伯曼指，以色列无意让事态升级，但它必须准备好“随时应对任何情况”。
报道称，伊朗和以色列之间的敌对状态是中东地区其中一个重大矛盾。以色列视伊朗派驻在叙利亚的军队为“直接威胁”。
报道称，英国广播公司网站记者马库斯分析称，伊朗和以色列之间的战略竞争始终是十分明显的。伊朗希望在叙利亚境内建立军事力量，好让自己能开辟新的战线，而以色列的目标就是防止伊朗这样做。
另据路透社5月10日报道，以色列10日称，对伊朗在叙利亚境内的几乎全部军事设施发动了打击。此前，伊朗部队在当天凌晨首次从叙利亚对以色列占领的戈兰高地发动了火箭弹袭击。
报道称，这是自2011年叙利亚爆发内战以来，以色列对叙最猛烈的攻击行动。
以色列国防部长利伯曼说：“我们打击了伊朗在叙利亚的几乎所有设施。”他说，伊朗早前发射的火箭弹要么被以色列拦截，要么没有击中戈兰高地的以军目标。
此外英国广播公司网站5月10日报道还称，美国总统特朗普拒绝各方的劝诫，宣布退出伊朗核协议，并将实施严厉的经济制裁。伊朗则威胁要重启浓缩铀项目，意味着重启核武计划。各方纷纷警告，担心特朗普此举可能在中东引发战争和动荡。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost