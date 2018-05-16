首家“无人银行”来了！英媒：中国欲成人工智能全球领导者

英媒称，“小龙人”是中国建设银行上海九江路支行最新入职的一名员工，“她”上班从不迟到。她会对来办理业务的顾客热情地说：“欢迎来到中国建设银行。今天有什么我可以帮您？”
据英国《卫报》网站5月14日报道，“小龙人”可不是一名普通工作人员——她是在中国第一家实现了全自动化的“无人银行”工作的机器人。
作为银行工作人员，她会与客户交谈，然后对银行卡账目信息进行核对（她随身携带密码键盘），并且能够回答基本的问题。在与“小龙人”进行初步交谈之后，顾客将通过电子门，他们的面部和身份证会在这里接受扫描。顾客以后再来这家银行的时候，仅凭借面部识别就能自动开启大门和调取客户信息。
在银行里面，自动柜员机能够提供开户、转账和外汇等服务。此外还有一个房间，可以远程视频连线人工柜员。
报道称，在中国城市中，机器人正服务于人们日常生活的方方面面。机器人被部署到火车站“执行”安保任务。郑州东站的机器人警察能够扫描旅行者的面部，并且能够回答一些常见问题。
中国电子商务公司京东集团最近预测称，机器人将最终在零售业取代人类工作人员。据艾瑞咨询集团预测，到2020年中国的无人零售行业的规模将增长两倍，达到650亿元人民币。
报道称，餐厅和工业厨房正在利用机器人做出美食。
报道称，近年来机器人服务员已成为一种时尚，餐厅希望凭借这一新奇体验来吸引顾客，同时节省人工成本。然而，对于饥肠辘辘的顾客来说，机器人服务员可能慢得令人沮丧。大多数机器人只能沿着预先设定好程序的轨迹活动，而对一些餐馆来说，它们制造的麻烦超过了它们的价值。
报道称，但是，中国机器人产业的崛起是北京经济雄心的一个核心组成部分。中国的《机器人产业发展规划》是一项五年规划，目标是到2020年每年制造出至少10万台工业机器人。
美国瓦萨尔学院教授周宇说：“中国显然有志于在人工智能和机器人领域成为一个全球领导者。提升价值链是中国转向机器人研发背后的真正原因。人工薪酬一直在上涨，而且低水平劳动力短缺的问题一直存在。”
他说：“必须想办法填补这些劳动力空缺，自动化和机器人因此成为一个自然而然的研究领域。机器人确实被视为一种升级——更好的产品，更高效同时更廉价。”
报道称，根据国际机器人联合会的数据，中国占据了全球机器人市场的最大份额，其资产净值为300亿美元。台湾制造企业富士康公司裁减了数以万计的员工，并以机器人取而代之，据报道这家公司部署了4万多台机器人。富士康称其计划到2020年将自动化程度提高到30%。
报道表示，机器人产业的崛起还与对人脸识别和人工智能技术的大量公共和私人投资有关。在深圳、上海和北京，地方政府已经在利用人脸识别技术来锁定不遵守交通规则的人。违规过马路的人会被拍下照片，而且在确定其身份之后在马路旁边的大屏幕上公开其姓名作为惩戒。
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