法国公司研发音源追踪器 可助判断敌方枪声来源

据香港“东网”5月23日报道，战场上听到敌方枪声后判断枪声的方位是一件不容易的事。近日，法国国防厂商Metravib设计了可安装在步枪上的“珍珠”（PEARL），可快速定位敌方的枪声来源。
据报道，枪声是小型武器射击时枪口爆炸产生的冲击波，随着冲击波向外扩散而衰减，而这个新系统借助先进的声学传感器，可检测这些冲击波在空中传播、从各个方向接收的辐射，然后追溯到发声源，进而判断枪声的位置。无论是城市和山区，甚至可能引发多个回声的环境也适用该系统。
PEARL系统是同类型产品中体积较小的，可以安装在头盔或步枪上，使得使用弹性更大。而且它的构造简单，只有三个控制按钮和一组指名方向的LED显示箭头。更神奇的是，它可以过滤掉盟军还击的枪声，不会造成敌友的混淆。
此外，改进的PEARL不但可以提升枪声来源，还可以提供枪击的方位角和仰角，使得步兵可以根据指示确定威胁的方向并采取相应措施，这在城市战中非常有利，因为他可以有效地追查狙击手来源。公司还称，该技术有经过实战证明，暗示已被用于伊拉克、阿富汗、巴尔干，或近年来的其他战场。
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