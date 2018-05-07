杨洁篪与美国国务卿蓬佩奥通话协调关系

境外媒体称，美国国务院发言人希瑟·诺尔特称，国务卿迈克·蓬佩奥与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪5日通电话讨论了朝鲜局势、地区及全球问题和双边关系发展。
据塔斯社5月5日报道，诺尔特说：“国务卿蓬佩奥与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪确认了（发展）以结果为导向的建设性双边关系的重要性。双方还讨论了引发共同担忧的全球、地区及双边问题。”
她说，两位外交官还“讨论了今年两国高层互动的筹备工作”。
另据台湾“中央社”5月6日报道，杨洁篪5月5日与新任美国国务卿蓬佩奥通电话，双方表示将就经贸问题保持密切沟通协调。
杨洁篪5日晚间应约与蓬佩奥通电话时表示：“当前中美关系处在一个重要阶段。双方应该认真落实习近平主席和特朗普总统达成的重要共识，加强高层及各级别交往，继续就经贸等有关问题保持密切沟通。”
杨洁篪说，双方应尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧和敏感问题，保持在重大国际和地区问题上的沟通协调，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。
蓬佩奥则表示：“作为世界最大的两个经济体，美中合作潜力巨大。美国高度重视发展对华的关系，愿同中方就推进双边关系保持密切沟通协调。”
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