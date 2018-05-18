PayPal宣布：22亿美元现金收购欧洲移动支付初创公司iZettle

据科技博客TechCrunch5月18日报道，移动支付Paypal周四证实，其将斥资22亿美元、以全现金方式收购总部位于斯德哥尔摩的移动支付创新公司iZettle。iZettle被誉为“欧洲版Square”，其业务主要分布在北欧及拉美等国市场，比如巴西、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、墨西哥、荷兰、挪威、西班牙和瑞典等，而上述地区恰恰是PayPal线下业务短板。
预计该交易将于2018年第三季度完成，届时iZettle的联合创始人兼首席执行官雅各布·德·吉尔（Jacob de Geer）将继续担任iZettle的首席执行官，未来他将向PayPal的COO比尔·瑞迪（Bill Ready）汇报工作。PayPal表示，除创始人雅各布外，iZettle的执行团队当中的其他人仍将继续经营iZettle业务。
PayPal收购iZettle交易时机非常值得关注：在本月早些时候（事实上就在九天前），iZettle向斯德哥尔摩纳斯达克交易所递交了IPO申请，计划筹集2.27亿美元用于自身业务拓展，这将使iZettle市值达到11亿美元左右。
iZettle在其IPO招股书文件中指出，该公司目前仍处于亏损经营状态，不过亏损面正在收窄。在2018年的前三个月，iZettle公司公布的利税、折旧及摊销前利润为负，亏损约为7300万瑞典克朗（约合830万美元），略低于EBITDA（税息折旧及摊销前利润）下的7800万瑞典克朗（约合880万美元）的亏损水平。其预计到2020年能够实现EBITDA盈利。
iZettle预计2018年将在平台上处理约60亿美元的总支付额，创造约1.65亿美元总收入；在2015年至2017年期间，其总收入以60%的复合年增长率保持增长。
据悉，两家公司早在多年前就开始洽谈并购事宜，不过在iZettle递交IPO申请后，为二者之间的谈判带来了新的紧迫感，从而使进程加快。PayPal收购iZettle的消息本应在周五公布，但鉴于今天相关传闻开始传播，PayPal临时决定今日正式对外公布这一消息。
PayPal本身市值约为940亿美元，在其最近发布的季度财报中披露，PayPal拥有78亿美元现金、现金等价物和投资，这为该交易提供了充足的资金。iZettle成为PayPal迄今为止最大的一笔并购交易。2015年，PayPal曾以8.90亿美元的价格收购了国际汇款公司Xoom；而在2013年它还是eBay一部分时，以8亿美元收购了移动支付Braintree公司和其Venmo业务。
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