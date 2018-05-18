美高官：中国或向美国让步2000亿美元 波音将受益

美国总统特朗普5月17日在其推特（Twitter）上晒了与中国国务院副总理刘鹤的合照，中美贸易谈判细节也被美媒透露。





综合媒体5月18日报道，由刘鹤带队的中国贸易代表团正在华盛顿与美国进行谈判，美国媒体曝中国计划对美国让步2,000亿美元。





美国商业内幕网站17日报道，知悉中美间交易的美国高官透露，中国向美国总统特朗普（Donald Trump）提供了一个商业礼包：通过购买美国商品以及一些其他手段来达到每年减少美国2,000亿美元赤字的目标。





报道称，这一提议是正在华盛顿谈判的中国代表团提出的，但其实最终将会让步多少并未成为定数。





美国《纽约时报》17日也对此事进行了报道，报道称，中国的贸易谈判协商者们正准备向美国提议，通过购买更多的美国商品来减少中美两国之间的赤字，同时分散特朗普对中国贸易行为方面采取的一些过于硬的行为。





但报道援引经济学家的话称，考虑到中国在购买美国商品时的层层设限，任何中国作出的承诺都是会打折扣的，甚至只会是一个假象。而批评家们则指出，中国的这一提议将损害特朗普惩罚中国转移美国公司技术的这一雄心计划。





报道还指出，此次谈判的时间十分微妙，因为不久后特朗普就要和朝鲜最高领导人金正恩会晤谈论世界都关注的朝核问题。并且金正恩在一个多月的时间内两次访问中国与中国国家主席习近平见面。美国政府的一些高官认为，中国正在利用其对朝鲜的影响作为与特朗普贸易谈判的筹码。





而习近平的助手刘鹤在此次谈判中也身负重任。中国既要达成自己的目标，又不能对美国作出更大的让步，这对刘鹤来说会是一个难题。





美国两大智库之一的彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的经济分析家则指出，中国提出的每年通过购买更多的美国商品减少赤字一事是完全不现实的。该研究所的专家说：“单就数字来说这就是不现实的，即使两国真的同意，通过这种提议，仅能减少50亿美元的赤字”。





另有消息指出，如果美国也同意了中国的提议，那么作为美国最大出口商的飞机制造商波音（US aircraft maker Boeing）将成为中国这一提议的主要受益者，也就是最大赢家。 （多维新闻）





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