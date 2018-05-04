美科技公司不希望白宫限制招聘中国人才

美国媒体报道说，美国科技产业巨头敦促在美中贸易纠纷中不要触动他们的一个关键人才库：中国员工。
《华盛顿邮报》星期三援引代表谷歌、脸书、苹果、亚马逊等公司的组织“信息技术产业协会”(ITIC)的首席执行官迪恩·加菲尔德的话说，该组织的很多成员对白宫考虑限制中国公民在美国大学和公司从事高科技研究的报道表示担心。
加菲尔德说，限制人才的做法可能会伤害公司的业务能力，而且有损美国利益。他对《华邮》说：“以人工智能为例，一位在加利福尼亚的科学家可能会跟一位在北京或在布鲁塞尔的科学家密切合作。阻止这样的自由流动是违反国家利益的。”
《纽约时报》本星期报道说，川普政府正在考虑阻止中国公民在美国的大学院校和科研机构从事敏感领域的研究,以防止中国方面获取敏感的高科技。《纽时》的报道说，白宫正在讨论是否要限制给予中国公民某些种类的签证，加强针对在美国公司和大学从事军事或情报价值等领域研究的中国人员的管理 规则。报道称，目前尚不清楚将受限制的具体领域，但预计先进材料、软件和其它一些与“中国制造2025”计划有关的技术领域的合作项目可能面临严格限制。
路透社4月末也报道说，美国政府考虑对美中高科技公司在人工智能等领域目前常见的一些非正式合作实施限制。
美国政府没有就这些报道发表评论。
ITIC负责人加菲尔德对《华盛顿邮报》说，美国现在急缺高科技员工，需要从海外引进人才。
《华邮》援引华盛顿智库“移民政策研究所”专家萨拉·皮尔斯的话说，美国发给外籍高科技员工的签证有大约十分之一给了中国公民，这大致相当于3万6千名员工。2017年发放的17万9千多份的H1-B签证中，有70%给了在电脑相关领域工作的雇员。她说：“这对技术界极为重要。”
另一方面，来自佛罗里达州的共和党籍国会参议员鲁比奥在同一天的《华盛顿邮报》上发表文章，呼吁放弃幻想，打击他所说的中国的“经济侵略”。
鲁比奥写道，中国加入世贸组织以来，并没有像人们期望的那样走上经济和政治自由化道路，相反，中国一方面对内残酷打压不同政见，对外则宣扬浴血奋战，实现复兴梦，并从全球经济获取好处，推动中国本国产业。他说，中国窃取美国知识产权，推动“中国制造2025”，以期最终在人工智能等10个关键领域主宰全球出口，几乎彻底取代美国的先进制造业。
鲁比奥说，他下星期将推出《与中国公平贸易执法法》(the Fair Trade With China Enforcement Act),保护美国人民不受中国对美国国家和经济安全的“邪恶影响”，并把打击目标直接对准“中国的经济侵略工具”。
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