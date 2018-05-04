IMF历史学家警告：贸易战有“异乎寻常破坏性”应吸取教训

美媒称，世界各国当前面临关税持续升高的可能性，而历史提醒世人，贸易战并非什么新事物。
据美国消费者新闻与商业频道网站5月1日报道，哈罗德·詹姆斯现为美国普林斯顿大学教授和国际货币基金组织（IMF）官方历史学家。在IMF位于华盛顿的总部接受采访时，他回顾了国际社会从近期的贸易战中吸取——以及可能遗忘——的教训。
斯穆特-霍利贸易战（1930年-1934年）
詹姆斯说：“有一种很重要的说法是，‘大萧条’有贸易冲突方面的根源，‘大萧条’始于美国征收关税，即美国通过《斯穆特-霍利关税法》。”
《斯穆特-霍利关税法》以美国两名国会议员的名字命名：参议员里德·斯穆特和众议员威利斯·霍利。詹姆斯说，他们当初推出这项立法的目的是，在保护主义日益盛行的时期保护美国农民。该法的正式名称为《美国1930年关税法》，其施行结果是，美国对数千种进口商品征收关税。
詹姆斯说：“国会议员们都想为他们所代表的地区在征税名单上加些东西，这样一来，该法俨然成了涵盖范围漫无边际的关税一览表，你能想到的各种商品都在上面。”
詹姆斯说：“该法于1930年生效，确实对世界经济造成了相当严重的破坏，世界贸易额在‘大萧条’期间出现严重萎缩。”
“大萧条”后，IMF等国际机构成立，目的就是帮助防止未来发生贸易战。后来全球通过多边谈判的方式达成了多项贸易协定，旨在降低关税水平以及承诺不再提高关税。
詹姆斯说：“基本上讲，从上世纪50年代到2012年或2013年，每年的世界贸易增量都高于世界工业产出增量。”
“鸡肉战”（1962年-1963年）
詹姆斯说：“上世纪60年代欧洲对鸡肉采取过相当激进的举措，人们称之为‘鸡肉战’。”
当时，欧洲国家进口美国冻鸡数量庞大且规模持续增长。自由派智库凯托学会发布的一份报告称，1956年，来自美国的家禽占西德进口家禽的比例为1%，而六年后这一比例已接近25%。
作为回应，欧洲经济共同体1962年对进口鸡肉加征关税。美国实施报复，对欧洲四种主要出口品征收关税。
美日贸易争端（上世纪80年代）
詹姆斯说，并非所有贸易纠纷最终都演变成全面贸易战。
他说：“有时，最初的一个举动可能导致一种新的框架和协议出现。”
他提到上世纪80年代的日美贸易争端。日本对美出口当时持续增加。例如，1973年日本乘用车在美国汽车市场中的份额为6.5%，到1980年已升至21%。
詹姆斯说：“美国国内当时对来自日本的竞争——特别是各种消费品——确实很担心，汽车是个很明显的例子。”
詹姆斯说，通过对日本汽车等产品征收关税，美国在通过谈判达成新贸易协定方面获得了影响力。他说，这起贸易争端和上世纪30年代的贸易战有一个重要区别，即在贸易“争端”演变成“全面贸易战”前，美日就达成了协议。
他说：“一旦你对各种关税持续累积的局面听之任之，你就会陷入非常糟糕的处境……再要达成协议就真的不可能了。
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