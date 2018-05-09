美国连打“台湾牌”：只顾自身利益 不顾严重后果

台湾《中国时报》5月8日刊登资深媒体人孙扬明的文章称，美国连打“台湾牌”可能在台海引发重大冲突。文章摘编如下：
2017年6月13日，巴拿马与台湾当局“断交”。美国国务院发言人的说法是：“因为在未来的几周内特朗普将和巴拿马总统会晤，所以美国早已知悉此事。”就台北而言，问题在于美国虽早已知悉，却未能阻止此事。此一情况或显示了美国的相关态度，抑或显示了美国相对中国大陆的能力极限。
在台北挨了一记巴拿马“断交”的闷棍后，美国务院对此事唯一的评论，只是要求台海“相关各方进行有效能的对话，避免升高情势与造成不稳定的举措”。其中完全看不出想帮蔡英文当局的意图。
今年5月1日，多米尼加与台湾当局“断交”，美国务院的说法成了：“这些改变现状的行为，对区域稳定无益，也没有帮助。两岸稳定符合美国长远利益，也相信两岸双方近年来的对话促进和平、稳定与发展。美国敦促中国大陆努力恢复具成效的对话，以避免进一步提升紧张或破坏稳定。”如果还看不懂美国的态度，那就看看“美国在台协会”主席莫健5月3日的说法：“过去一年来两岸关系发展较不正面，美国政府内外包括国会议员，都担忧中国大陆对台湾当局施压加剧；近期美国国会通过《台湾旅行法》就是反映这方面的关切。”这个说法可以说是把美国进一步介入台海的意图悄悄地卸责。
从2017年6月到今年5月，两岸之间如果说有什么重大的争议，最重者不过是赖清德的三度“台独工作者”之说。此一足以造成两岸重大冲击的事件，却不见美国郑重表态。反而是美国本身，从2017年开始，支持蔡英文当局的各种做法不断出现，从《2018财年国防授权法》，到所谓的《台湾旅行法》，到放出风声说国家安全顾问约翰·博尔顿可能于6月赴台，再到宣布同意潜艇售台的“营销核准证”；无一不足以造成鼓励赖清德等“台独”人士继续推进其“台独”政策。
除了美国本身的战略思维外，真正贯穿这一年多来上述这几件事的，则是美国与中国大陆的经贸纷争。换言之，就是在美国与中国大陆的重大经贸路线的争端中，美国连续打出了“台湾牌”，并没有顾及这样的做法未来可能在台海引发重大冲突的后果。在这前后不到一年间，已清楚地暴露出美国的利益与立场的变化。
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