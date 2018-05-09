马来西亚欢迎中国投资：“一带一路”带来经济繁荣

美媒称，在马来西亚准备议会选举之际，一个反对派联盟的一些成员提出，纳吉布总理的政府允许中国向这个东南亚国家的项目投入太多资金，而马来西亚通常依赖出口。
美国《福布斯》双周刊网站5月7日刊登报道称，据该国分析人士称，马来西亚人广泛支持中国的贷款和资金，因为它们留下受欢迎的基础设施项目，但没有债务威胁，也没有中国工人竞争当地的就业岗位。纳吉布对反对派作出回应，称取消中国的项目将损害马来西亚经济。
报道称，关注马来西亚和中国事务的分析人士说，马来西亚的实例说明了中国对受到广泛关注的“一带一路”倡议的期待和受援国如何可以借此获得经济繁荣。总部设在吉隆坡的独立民调中心项目总监易卜拉欣·苏菲安说：“（马来西亚）民众总体上支持从国外获得投资的想法，他们喜欢支持经济的想法。”
新闻报道说，独立民调中心2016年为马来亚大学中国问题研究所所做的民调结果发现，67%的马来西亚人认为中马关系正“朝着正确的方向前进”，至少70％的马来西亚人对中国抱有好感。
报道称，马来西亚这个拥有3100万人口的国家已经获得约340亿美元的“一带一路”倡议中项目的贷款，其中包括耗资550亿林吉特（约140亿美元）的东西海岸铁路项目，可能还包括耗资600亿林吉特（约153亿美元）的吉隆坡—新加坡高铁项目。新华社称，中国互联网服务巨头阿里巴巴计划帮助马来西亚建立一个数字自由贸易区并支持电子商务的发展。
报道指出，马来西亚人总体上欢迎中国的投资，因为他们没有看到什么交换条件。没有债务威胁，中国工人也不会威胁当地的就业市场。苏菲安说，马来西亚人反而喜欢中国资助的项目提供给当地的承包业务。此外，两条铁路线也让许多人的公共交通变得更容易。
苏菲安说，质疑中国投资的反对派候选人“可能会引起一小部分民众的共鸣”，但大多数马来西亚人欢迎这些投资。
新加坡联昌国际证券银行私人银行部的经济学家宋诚焕（音）说，最初在向马来西亚基础设施项目投资时，它吸收的金融风险大于它所希望的，此后它经历了与当地投资者共同承担金融风险的“学习过程”。
报道称，如今，中国很可能实现用交通基础设施连接东南亚南部的“一带一路”目标。宋诚焕说，两条铁路将有助于推动经由马来西亚往北部泰国的旅行和货物运输。他说：“马来西亚和泰国将有可供中国运营和使用的港口和铁路。”
报道称，泰国也表示将让中国修建一条铁路线。这条铁路将把马来西亚与老挝连接起来，而中国已经在老挝修建一条从其边境向南延伸的铁路。
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