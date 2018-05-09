奥巴马政治遗产被“五杀” 特朗普为何紧追不舍？

作为反建制派，特朗普可谓将传统的共和党理念带向另一个极端，他奉行美国优先原则，关注国内事务，将美国利益作为首要的考量因素，要求外交服务于国内，这与颇为理想主义的奥巴马在对外政策上奉行的领导世界、承担国际义务等价值理念截然不同。
当地时间8日下午，北京时间9天凌晨，美国总统特朗普正式宣布美国将单方面退出2015年由伊朗与伊核问题六国签订的伊朗核问题全面协议。美国前总统奥巴马也于8日忍不住痛批：“这是一个严重的错误”。
特朗普当天在白宫发表电视讲话，称伊核协议是“糟糕”的协议，并表示美国将重启在伊核协议下豁免的对伊朗制裁。特朗普宣布将对伊朗实施“最高等级”的经济制裁。
伊核协议是奥巴马政府最重要的政治遗产之一，是外交方面达成的重要成就，具有里程碑意义。联合国秘书长发言人杜加里克表示：“我们应当依仗达成的重要成就，来维护不扩散制度，这是世界安全的基石。联合国秘书长古特雷斯也认为，现有的伊核协议对地区和平与安全做出着贡献。”
这是继跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、《巴黎协定》、“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）计划、对古巴的制裁措施之后，特朗普政府废除的又一项奥巴马时期的重大国家政策。虽然特朗普未能成功废除奥巴马医改法案，但其仍在努力。据美国有线电视新闻网（CNN）和政治新闻网“Politico”的分析，特朗普2017年年底宣布实施的税改其实是为动奥巴马医改铺路。如今看来，奥巴马的政治遗产已所剩无几。
跨太平洋伙伴关系协定（TPP）
特朗普在上任仅仅三天后就签署行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），特朗普对TPP可谓“恨之入骨”。特朗普在竞选中曾多次抨击TPP将“摧毁”美国制造业，承诺当选后不再签署大型区域贸易协定，而是注重一对一的双边贸易协定谈判。随后，日本首相安倍晋三多次试图挽回特朗普的心，但收效甚微。
这项耗时五年，经历多轮谈判，覆盖的区域经济规模占全球经济总量的40%的协定被废除后，安倍晋三经过多轮谈判，最终签署了简化版TPP协定。但因美国的退出，其经济体量和影响力已不如从前。
《巴黎协定》
特朗普于2017年6月1日在白宫宣布，美国将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。特朗普说，《巴黎协定》让美国处于不利位置，而让其他国家受益。美国将重新开启谈判，寻求达成一份对美国公平的协议。德法意三国领导人在特朗普宣布退出巴黎协定后不到1小时，就发表了一份罕见的联合声明，对特朗普决定退出巴黎协定深表遗憾，并驳斥特朗普所提重新磋商巴黎气候协定的建议。
特朗普曾称气候变化是骗局，并在选举期间威胁要退出《巴黎协定》。特朗普废除旨在减少燃煤发电厂的温室气体排放的“清洁能源计划”，并大幅削减美国环保局的预算。
“童年抵美者暂缓遣返”
在奥巴马执政的8年里，一直推行开放的移民政策，强调宗教间和种族间相互容忍，支持国内外的穆斯林相互合作，并力图保护数百万无证移民免遭驱逐，以及利用司法部打击残暴对待黑人社区的警察部门等。“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）正是奥巴马政府的一项有力措施。
不过，特朗普政府于2017年9月正式宣布废除这一移民特别保护项目。据悉，该项目的废除将会影响到80万非法移民子女命运。不少媒体为此惊呼“美国梦”破灭。
美古关系破冰
当地时间2014年，时任美国总统奥巴马宣布，美国将恢复与古巴的外交关系，同时将解除对古巴的贸易和旅行禁令，放松对古巴的经济封锁。2016年3月，奥巴马20日抵达古巴，开始历史性访问。这次访问被誉为美古两国断交55年后，正在实现关系正常化。
特朗普政府却在奥巴马访问古巴一年后宣布撤销奥巴马政府与古巴方面达成的“完全不公平”协议，同时收紧对美国公民前往古巴旅游的限制，美国将继续执行对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运政策。美古关系再生波折。古巴国际问题专家卡洛斯·阿尔苏加赖此前指出，美国政府出台的措施将使古巴旅游业遭到冲击。古美关系进入“负面阶段”，未来走向充满诸多不确定性。
特朗普终结前任政治遗产缘由
中国社科院美国研究所外交研究室主任袁征此前评论称，特朗普上台之后乐此不疲的推翻前任总统奥巴马苦心留下的几大政治遗产既源自共和党与民主党两党之间的主张差异，也与特朗普和奥巴马两人之间的性格不同有关。“总体而言，共和党在对外政策上的单边主义倾向更为突出，对于承担国际义务不是非常重视；反之，民主党更加强调多边主义和国际合作。”袁征指出，作为反建制派，特朗普可谓将传统的共和党理念带向另一个极端，他奉行美国优先原则，关注国内事务，将美国利益作为首要的考量因素，要求外交服务于国内，这与颇为理想主义的奥巴马在对外政策上奉行的领导世界、承担国际义务等价值理念截然不同。在这样悬殊的差异下，奥巴马的外交“遗产”被接二连三地推翻也就不足为奇。
国防科技大学国际关系学院国际战略研究室主任方晓志也认为，特朗普从竞选时期就跟奥巴马进行叫板，多次指责奥巴马的各项国内外政策，并在上任后不断采取各种措施，清理前任奥巴马留下的政治遗产，恨不得把前任的政策彻底归零。
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