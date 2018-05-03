Facebook拟借爱神之箭拉抬人气 将推线上约会服务

Facebook执行长扎克伯格周二表示，计划推出约会服务，为数百万人扮演红娘，希望他们花更多时间流连Facebook。
Facebook很快将推出这项服务，尽管之前考虑了超过十年。这项服务可能有助于重新建立Facebook在年轻消费者中的人气，让大家更常造访Facebook，这也是该公司面临的两大主要挑战。
“在Facebook上状态显示为单身的用户人数有两亿人，因此这一方面显然可以有所作为，”扎克伯格在Facebook年度F8大会上对软件开发商表示。
受此消息激励，Facebook股价上涨1.1%至173.86美元，也引发线上约会服务提供商类股遭抛售。
自2004年2月首次上线以来，Facebook用户就能在网络上显示他们的感情状况。
扎克伯格表示，Facebook正在打造一种注重隐私的约会服务，这对于使用约会网站的人以及Facebook来说都是个敏感话题，因为该公司刚经历不当处理个人信息丑闻的打击。
Atlantic Equities的分析师James Cordwell认为，约会服务可能使人们花更多时间在Facebook上，对Match Group等竞争对手而言将会是个“大麻烦”。Match拥有Tinder和OkCupid这些时下流行的移动约会应用，在其网站上标榜自己是“全球约会服务的领先者”。
“不过，与Match的服务相比，(Facebook约会服务)最初的功能会显得比较初级，Facebook能够在约会服务领域激起多大的反响，将取决于它在这个领域的执行状况，”Cordwell说。（路透社）
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