中美谈判未取得突破 习近平首次表态

中国外交部北京时间5月9日发表声明称，5月8日，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普（Donald Trump）通电话。 习近平指出，当前，中美关系发展处在一个重要阶段，希望双方保持高层及各级别交往，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧，推动两国关系健康稳定向前发展。经贸合作一直是中美关系的压舱石和推进器。
习近平还说，上周，中美双方在北京就经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的磋商。双方团队可以保持沟通，争取找到妥善解决存在问题的办法，取得互利双赢的成果。
声明指出，特朗普表示，美方高度重视美中关系，我期待同习近平主席继续保持密切联系。美方愿同中方共同努力，加强各领域务实合作，妥善处理好经贸问题，推动美中关系取得更大发展，造福两国人民。
据悉，在中美贸易摩擦愈演愈烈之际，美国派出阵容强大的代表团于北京时间5月3日至4日访华，与北京展开贸易谈判。代表团由美国财长努钦（Steven Mnuchin）率领，其他成员还包括美驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）、贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、特朗普的经济顾问库德洛（Larry Kudlow）、贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）以及国际经济事务顾问埃森斯塔特（Everett Eissenstat）。
5月4日，在为期两天的谈判结束之时，中国官方通讯社新华社报道称，5月3日至4日，中国国务院副总理刘鹤与美国总统特使、财政部长努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。
报道也指出，双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。
路透社称，美国代表团空手而归。与此同时，中国政治评论家邓聿文也在社交网络推特上说：“从新华社的消息来看，基本上是谈崩了，双方分歧太大。估计还得谈几个回合，才能摸到对方底牌。下次应该是中方去华盛顿了，如果最后谈不笼，就只能看贸易战开打。” 特朗普5月4日在一场记者会上说：“我们的人正从中国返回。不管怎样，针对中国正在发生的事情，我们会做一点什么。” 特朗普还强调：“我这么说吧，我非常习近平主席，这也是我们这么客气的原因。我们有非常棒的友谊。但是我们会让美国和中国的贸易公平起来。我们会这么做。” （多维新闻）
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