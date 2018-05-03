特朗普或被传唤 检方敢不敢发“总统传票”？

特朗普有可能被传唤？据美国《华盛顿邮报》2日报道，美国特别检察官团队在展开“通俄门”调查前曾向特朗普律师团队“摊牌”，要求总统主动接受穆勒的“面谈”，否则可能会被传唤。这是特别检察官团队首次对外传递有可能“传唤总统”的信息，受此消息影响，美股期货和美元应声走软。
据知情人士透露，今年3月5日，特别检察官穆勒与特朗普律师代表见面，要求总统就“通俄门”调查与自己面谈，但遭到回绝。特朗普律师坚称：“总统没这个义务。”穆勒表示，如果拒绝面谈，他可能会为特朗普送去传票，让总统在大陪审团的监督下提供证词。穆勒的这一严厉警告引发特朗普律师代表的激烈回应。特朗普团队应对“通俄门”调查的首席律师多德反驳称：“这可不是闹着玩，你是想搅乱美国总统的工作！”有媒体形容，穆勒的面谈要求让特朗普的法律团队陷入长达数周的混乱，多德制定的多个策略都得不到特朗普的采纳，不得已在3月22日辞职。
不过在这次充满火药味的接触之后，穆勒方面同意向特朗普法律团队提前披露面谈话题，这些话题被特朗普的律师汇集成一份包含49个问题的清单，内容主要集中在特朗普参选、当选和就职后发生的争议事件上，该清单日前被美国《纽约时报》曝光。特朗普5月1日发布推文，猛批“问题清单”泄露一事：“‘通俄门迫害事件’的相关问题被‘泄露’给媒体，简直太可耻了……你们不仅凭空编造出压根不存在的勾结与犯罪，现在又基于非法泄露的涉密信息进行调查，干得漂亮！”
其实，“通俄门问题清单”究竟是如何泄露的，美国媒体的观点各不相同。美国福克斯新闻认为“问题清单”是穆勒方面故意放出的“烟雾弹”，旨在迷惑特朗普一方。而《华盛顿邮报》则认为泄密者就是特朗普法律团队，因为特朗普的幕僚希望能借助外界力量彻底打消总统接受面谈的念头。此前，特朗普曾有信心接受穆勒的挑战，希望通过面谈彻底解决一切麻烦，但其幕僚觉得这样做风险很高。美国全国广播公司2日称，特朗普想与穆勒面谈的举动非常不明智。如果特朗普允许自己受到质疑和询问，他将步入一个典型的“伪证陷阱”，这可能会结束他的总统任期。
美国彭博社称，一旦穆勒真的传唤特朗普，其中的风险将是双向的。传唤美国总统势必会引发一场旷日持久的法律纠纷，这样一来，“通俄门”事件的调查反而会被搁置。不仅如此，穆勒还有可能遭到反诉。美国VOX新闻网称，“总统传票”的法律效力尚未得到过验证，即便最高法院也说不清美国宪法是否赋予特别检察官迫使一位在职总统配合做证的权力。
在被“通俄门”调查搞得焦头烂额的同时，特朗普2日还被爆涉嫌在自己的健康问题上“造假”。《纽约邮报》称，特朗普的前私人医生伯恩斯坦透露，他2015年做出的一份称特朗普可能是“最健康的总统人选”的健康评估，其实出自特朗普本人 “口授”。他还表示，自己去年曾披露为特朗普开治疗脱发的药物，这件事后他的办公室被特朗普的保镖和律师“突袭”，后者直接“没收”了特朗普的病例。
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