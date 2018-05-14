美国家安全顾问：可能制裁与伊朗有往来欧洲企业

据韩联社14日报道，美国国家安全顾问博尔顿13日表示，可能会制裁与伊朗有贸易往来的欧洲企业。博尔顿13日在接受CNN采访时被问及“是否会制裁与伊朗有往来的欧洲企业”时，他回答，“有这个可能，这取决于这些国家的行动。”
报道称，如果其他国家遵守协议，美国通过单独制裁给伊朗施加压力是比较困难的。所以美国才开始研究“二级制裁”。
据海外网此前报道，法国经济暨财政部长勒麦尔表示，欧洲国家不该形同美国的“附庸国”，应加强反抗特朗普政府对外国企业的制裁行动。欧盟必须捍卫自身和伊朗交易的“经济主权”。
德国经济部长阿特麦尔表示，德国政府准备好提供国内企业协助，好让他们受到美国制裁的冲击降到最低。 阿特麦尔说：“我们准备和所有相关企业谈论可以采取的作法，以期将负面冲击降到最低。也就是具体而言，我们将讨论损害控制。”
美国总统特朗普当地时间8日宣布，美国退出2015年西方国家和伊朗达成的伊朗核协议，并恢复对伊朗以及伊朗贸易伙伴的制裁。对于在伊朗做生意的欧洲企业，华府给予6个月期限结束业务，否则将面临美方制裁，这些欧洲企业也不准和伊朗签订任何新合约。
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