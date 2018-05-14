韩国拟在2023年从美国手中收回战时指挥权

韩国媒体12日援引国防部长官宋永武的话报道，韩国如果能在2023年完成新一轮防务改革，届时将从美国手中收回战时作战指挥权。
按韩国《朝鲜日报》的说法，这是韩国军方首次公开提出收回这一权限的确切时间。
宋永武11日在首尔龙山国防会议中心出席国防预算讨论会期间作出上述表述。参加会议前，宋永武前往韩国总统府青瓦台，向总统文在寅提交“国防改革2.0版本”方案。
上世纪50年代初以来，韩国军队指挥权长期由驻韩美军掌握。1994年，韩国收回和平时期军事指挥权，但没有收回战时作战指挥权。
2014年10月，美韩两国在华盛顿举行第46次美韩安保会议。那次会议上，双方商定再次推迟移交战时指挥权，从原定2015年12月1日推迟至2020年代中期。一些分析人士认为，这一决定事实上可以看作无限期推迟移交时间。
文在寅竞选总统期间，承诺在任期内收回战时指挥权。韩国军方先前提议，力争2025年至2026年收回这一权限。
韩国军方一名官员接受韩联社采访时说，韩国军方现阶段掌握的不少卫星图像和视频情报来自美国军方。
按这名官员的说法，为减少对美军的依赖，韩国军方计划2019年引进两架“全球鹰”高空无人驾驶侦察机，2020年组建侦察飞行团，专事操控和使用无人侦察机。另外，韩军计划2020年至2022年部署5颗侦察卫星。
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