俄前双面间谍之女首度公开露面：我们很痛苦

因“中毒”事件而住院的俄罗斯前“双面间谍”谢尔盖·斯克里帕利及其女儿尤利娅出院后，被安排到“神秘地点”进行院外康复。当地时间周三（23日），尤利娅在“神秘地点”首度公开露面，接受采访，并再度发声。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，尤利娅于23日在“神秘地点”接受采访时说，康复过程缓慢且相当痛苦，她表示很庆幸能从这次‘暗杀’中幸存下来。“我不想描述细节，但是临床治疗简直就像一场‘侵略’，痛苦且让人沮丧。康复过程是缓慢的，而且相当痛苦。”尤利娅说。
尤利娅在采访中进一步表示，她和父亲的健康状况都在好转，但是她的生活彻底被颠覆了，她经历了身体和情感上的变化，但她对此没有做详细描述。
尤利娅恳求保护隐私，并强调没有人为她和父亲说话。此外，她还感谢索尔斯伯里医院的工作人员和其他参与治疗的医护人员对她及父亲的照顾。
据悉，早在4月11日，尤利娅就曾通过英国警方发表声明，称父亲病情还很重，她本人也仍在遭受神经毒剂的影响。她还表示，自己的身体不够健康，无法接受媒体采访，“没有人替我说话，也没有人替我父亲说话”。
斯克里帕利及其女儿尤利娅疑似中毒昏迷后入院治疗。英国医院方面于4月9日宣布尤利娅出院，随后于5月18日宣布斯克里帕利也已出院。但医院方面没有透露斯斯克里帕利父女目前所在何处，称为保护病人隐私和安全，院方不会公开地址。尤利娅通过警方发表过一份声明，请求公众尊重她本人和家人的隐私。
3月4日，尤利娅及其父亲斯克里帕利在英国索尔兹伯里一家购物中心的长凳陷入昏迷。英方调查称，导致父女中毒的是前苏联于20世纪80年代中期研制的神经毒剂“诺维乔克”。英国指责俄罗斯与此事有关，俄罗斯对此坚决否认，并指出这是英方“自导自演的一场戏”。
“中毒门”事件发生后，西方国家采取了集体驱逐俄罗斯外交人员的行动，这也使得俄罗斯与西方国家的外交关系陷入僵局。英国首相特蕾莎·梅于3月14日最先宣布将驱逐23名俄罗斯外交官。随后，有大约30个国家据称出于与英国的团结，宣布驱逐俄外交官。其中美国驱逐的俄外交人员数量最多，达60人。
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