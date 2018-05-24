美白宫草坪现天坑 网友调侃：第一夫人的逃生通道

当地时间19日，有人注意到了位于美国华盛顿的白宫北草坪出现了一处天坑，相关人员随即设置了安全警戒线并将这一塌陷处用一块绿色的胶合板进行遮盖。虽然这次出现的天坑并没有对白宫造成太大的影响，但在社交媒体上却引发了网友们的热议和调侃，甚至有不少人开玩笑地表示，这一天坑就是美国第一夫人逃跑时使用的通道之一。
综合《每日邮报》、CNN等媒体报道，在美国华盛顿接连降下了近一周的雨后，当地时间19日，首次有人注意到白宫的北草坪出现了天坑，并设置了安全警戒线以及2个橙色圆锥。而在22日早晨，这一塌陷坑更是被一块绿色的胶合板遮盖了起来。不过令人有些意外的是，这一消息一经报道，立刻在网络上引发了诸多热议和调侃。
有推特网友表示：“白宫草坪出现了天坑，或许那里是美国第一夫人梅拉尼娅的逃生通道。”另一位名叫戴维的网友也随即附和：“看来梅拉尼娅的逃生通道塌陷了”。更有人还配了一张图，显示第一夫人从天坑里露出头，嘴上却说“糟了，应该是围栏的另一边”。
不止是网友，美国名嘴吉米·坎摩尔也在22日晚上拿天坑“开涮”。他表示，一年前，在特朗普的海湖庄园里出现了天坑，而现在白宫也有了一个。“我们怎么能确定那就是一个天坑，而不是梅拉尼娅的其中一条逃生通道？”
除了对第一夫人的调侃，针对特朗普的也不在少数。一位网友就模仿特朗普著名的自夸口吻表示：“请让它成为最大和最好的天坑。一个美丽的天坑。”也有人发出图片，图中的特朗普在询问一名正在除草的小男孩：“你知道怎么把一个天坑填上吗？”此外，白宫的新闻秘书桑德斯也受到了牵累，在一张配图中，这位白宫新闻秘书似乎就要掉进去了。
据悉，此次的情况或许是源于华盛顿近日的糟糕天气。天坑一般都是因地表发生的某些坍塌引起的，它们的大小形状不定，而且往往是在没有任何预警的情况下突然出现。美国的首都建立在一片不稳定的沼泽地上。乔治·华盛顿选择了靠近自己庄园的这个地方为首都所在地，从1791年开始建设。
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