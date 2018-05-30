A股本周正式被纳入MSCI 英媒：金融市场开放关键一步

据英国《每日电讯报》网站5月27日报道，这是中国的象征性胜利，也是中国金融市场自由化的关键一步。此前中国花了3年时间试图说服总部位于纽约的股票指数编制者摩根士丹利资本国际公司（MSCI），让它相信中国股市足够安全、管理足够良好，应该受到重视。考虑到与MSCI指数挂钩的投资基金约有12万亿美元，A股市场的开放——让投资者可以进入中国13万亿美元规模的经济——是一件大事。
报道称，这很重要，但算不上是一场突然发生的革命。这是因为MSCI在涉及中国A股时行事非常谨慎。
本周将有234只A股被纳入MSCI指数体系，但MSCI在最初阶段的计算中将仅纳入这些公司市值的2.5%。这一比例到8月份将翻倍至5%，但即便如此，新加入的A股在MSCI新兴市场指数中将仅占0.8%的权重。
报道称，相比之下，韩国的权重达15%，印度则为8%。有关A股纳入MSCI指数会导致大量资金进入上海市场的想法是错误的。
上海市场显然太大，投资者无法忽视。今天，亚洲占全球人口的60%，占全球经济活动的40%，但可能只有全球10%左右的投资。
海外投资者的缺席也导致A股比香港等市场的股票便宜。由于中国经济相当强劲，企业利润在很多情况下都在强劲增长。而且，由于当局降低了企业在内地交易所上市的难度，A股绝不缺少申请上市的公司。
除了公司有所不同，中国国内市场的投资者行为也有所不同。在英国，只有10%左右的交易由散户投资者直接进行。在中国，情况恰恰相反，上海市场主要由个人投资者主宰，这使得它有时候波动非常大。
报道称，在2015年夏季股市暴跌期间，有1000多只中国A股股票停牌，此事已经过去了3年。要想说服外国投资者，中国仍有一段路要走。上述234只股票的完整名单直到最近才得到确认，其中一个原因就是MSCI认定剔除不合格的公司股票是摆脱市场波动的简单方法。最终，任何连续停牌50天以上的股票都被禁止纳入MSCI指数。
报道称，所以，本周中国股市的开放仅仅是中国成为国际俱乐部正式会员的漫长征程的起点。对于我们大多数人来说，股票在未来很长一段时间只是我们投资组合的一小部分。但最终，我们也许可以像投资英国石油公司或乐购公司一样放心地投资中国公司。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost