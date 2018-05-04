印度雷雨沙尘暴缘何造成百余人伤亡？多数因房屋倒塌而死

台媒称，印度北部5月3日晚遭雷雨和沙尘暴侵袭，已致超过100人死亡，其中北方省至少有64人死亡，成为这场天灾受创最严重的省份。
据台湾“中央社”5月3日报道，印度总理莫迪3日中午透过总理办公室官方推特发表声明，对雷雨和沙尘暴造成的死难者表示哀悼，希望伤者尽快恢复，同时指示中央官员与各省政府协调，尽力帮助受影响的民众。
在印度北方省，经过整夜雷雨和沙尘暴侵袭后，省府勒克瑙的救援专员库玛表示，雷雨和沙尘暴共造成至少64人死亡、160人受伤，房屋、树木被强风吹倒。其中泰姬玛哈陵所在地北方省阿格拉，就有43人死亡，包括儿童。
官员说，许多人都是在睡梦中因房屋倒塌而死亡。
另据《印度时报》报道，北方省气象部门已在全省至少30个行政区发出警报，指出一直到5日前，可能还会有雷雨和沙尘暴来袭，民众应严加戒备。
法新社报道，时速超过130公里的强风，昨晚肆虐印度北部北方省及西部拉吉斯坦省部分地区。
据多家媒体报道，北方省阿格拉是重灾区之一，大多数伤亡是墙塌树倒造成。
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