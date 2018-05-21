面对中美贸易摩擦 日本左右为难

日本《产经新闻》5月20日刊发题为《日美对中国一致步调或产生动摇》的文章称，在中美两国政府举行贸易谈判的情况下，日本夹在两国中间左右为难。随着特朗普政府的态度变化，日美两国的步调有可能产生动摇。
文章称，特朗普总统3月公布了限制钢铁等产品进口措施。对此，日本5月通报世界贸易组织说，日本准备采取对抗措施。日本今后将就是否真的实施对抗措施作出判断，正在为特朗普总统的对日强硬态度而苦恼。
另一方面，美国以中国的知识产权问题为由向世界贸易组织提起了诉讼。然而，日本政府经济部门高官抱怨说：“如果美国在限制进口方面不顾及日本，那么在知识产权问题上采取一致步调就会变得困难。”
文章称，日美与欧盟的贸易部长会议3月在比利时举行，主要目的是确认在应对中国钢铁产能过剩和知识产权问题上保持合作。但是，会议讨论的大部分时间用在了美国限制进口问题上。特朗普政府的对外强硬姿态也对日美欧的“对华包围网”产生了影响。
《日本经济新闻》5月18日刊发题为《日本对美中又送秋波又牵制》的文章称，经济产业相世耕弘成14日会见了来访的美国驻华大使布兰斯塔德，表示日美要联手应对中国。
文章称，特朗普总统以汽车等产业为标靶，要求日本削减对美贸易赤字。施压力度之大甚至高于最大的贸易赤字国中国，从而引发日美之间的摩擦。日本的战略是与美国在联合应对中国方面形成一致步调，从而避免将矛头指向自己。
文章称，日本之所以在应对中国的问题上竭尽所能与美国保持合作，不是仅有出于转嫁自身压力的目的，还包括对中国在自由贸易体制中迅速崛起的警惕。
文章称，但是日中在回避保护主义方面又显示出了妥协。4月中旬，日中高层经济对话时隔八年重启。关系解冻势头的出现也是在特朗普政府带来的危机意识下形成的协调。
文章称，原本以中国为目标出台的钢铁进口限令最终导致日本产品也被上调了关税。11日，特朗普又提到可能会将进口汽车关税税率提高到20%。而日本车企的四成出口都是销往美国的。
文章称，在遏制中国崛起方面日本少不了要与美国合作。另一方面，从促使美国回归自由贸易体制的角度出发，与中国合作的重要性又在上升。这将考验日本的战略是否具有足够顽强的应对能力。
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