法国一男子遭十几名未成年人残忍殴打致死

法国新闻广播电台5月21日报道称，日前，在法国西南部城市波城，一名32岁男子遭十几名青少年殴打致死。此前，双方曾发生口角。
据报道，法国当地时间5月18日将近19点，在波城萨拉戈斯（Saragosse）街区的一片活动区域，12名青少年抓住一位该街区的居民，并猛烈袭击。在男子倒下之后，拳头仍如雨点般落下。
接到报警之后，救援人员迅速赶到，历时一个半小时试图挽救遭袭男子，但为时已晚。
两名女性在接受警察询问时表示，受害者当时曾被拿椅子殴打。
一些目击者解释说，行凶者中有4人在受害者倒地之后，仍继续拳脚相加。现场有人试图介入制止打斗，均被阻拦。
有一名目击者称，遇害男子来自布基纳法索，就住在这个街区，偶尔会在事发地点做运动。行凶的是一群踢足球的青少年，年龄在14岁至17岁。
报道引述法国《西南报》的消息称，男子遇害前一天可能因为足球场地，曾与这些未成年人发生口角。
报道称，波城检方近期将会在图卢兹法医研究院进行尸检，以清楚了解男子死亡的原因和状况。目前，警方已经展开调查，有三名肇事青少年被拘留。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost