韩亚航空改页面标注 将“台湾”列入“中国”一栏

据韩国《朝鲜日报》7日报道，包括韩亚航空在内的韩国部分航空公司修改了相关标注，将此前在“东南亚”分类下的“台湾”移至中国一栏，变更标注为“中国大陆及港澳台”。此外，还有部分公司正在讨论标注方法。
据报道，韩国当地时间7日下午3时，韩亚航空的航班预定页面出发地和目的地的选项中，中国相关的标注变更为“中国大陆及港澳台”，此前韩亚航空曾将香港和台北列入东南亚一栏中。
报道援引韩国驻中国大使馆相关人士表示，“1992年，中韩建交时，（韩国）就决定尊重一个中国原则”。
另据韩国KBS电视台报道，一部分韩国航空公司将台湾相关的信息从分类“东南亚”一项移至“中国大陆及港澳台”的分类栏中，另一部分正在讨论地区标注的修改办法。
对于此类问题，外交部发言人耿爽在5月6日例行记者会上表示，什么都改变不了世界上只有一个中国、港澳台地区是中国领土不可分割的一部分的客观事实。中方将会继续按照一个中国原则处理与外国的关系。耿爽还强调称，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。
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