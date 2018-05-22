特朗普豪言：美国农民产多少 中国就会买多少

不过，这只是美国总统一己之词，中方在声明中并没有承诺扩大进口美国农产品的具体规模。
5月21日晚间，美国总统特朗普先是向大家透露自己和参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）的一段对话内容。特朗普称，“我问舒默，为啥奥巴马和民主党在对华贸易问题上做得这么少？尤其是在"中国窃取美国知识产权"一事上，啥也不做！在这点上，我和舒默早就达成共识。公平贸易，特别是和中国的公平贸易，即将到来。”
随后美国总统开始安抚该国农民：
“中国已经同意向美国购买大批额外的农产品——这对我们农民来说是多年来的好消息。”特朗普随后宣布：“针对中国，关税壁垒将首次下调。”
以上是特朗普于7点30分的推特三连发。但似乎是觉得美国在农产品贸易问题上可以做得更好，2小时后，特朗普赶紧“更新”：
“根据中美两国潜在的贸易协议，咱们美国伟大的农民能有多少产量，中国就会买多少美国农产品。”
不过，路透社称，特朗普并没有点明“究竟何来的自信”，也没有透露这次中美新一轮贸易谈判的具体细节。 此外，参与经贸磋商的中方代表仅表示“中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作”，并没有做出“会买多少美国农产品”的承诺。
此前，中美新一轮贸易磋商结束。习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤接受媒体采访时表示，中美磋商的最大成果是双方达成“不打贸易战”的共识。
而美国方面，财政部长姆努钦则在同日表示， 中美贸易战只是“暂停”。
对此，外交部发言人陆慷在今日回应，称 “中方从来不愿看到中美之间有任何紧张，如果中美两国政府能够达成一个很好的协议和双方都接受的成果，两国政府当然都应当遵守这样的协议，我们当然不希望出现反复。”
根据此前报道，3月底，特朗普用600亿美元的“罚单”，执意挑起一场贸易摩擦，结果遭中方128项商品的关税回应。关税互轰的攻势下，以美国豆农、葡萄酒商为代表的美国农民，实则充当“战前线炮灰”的角色 ：其销路不光受到影响，全美超75万“与农产品相关”的岗位将面临裁员风险。
对此，美农业行业组织“农场主支持自由贸易”（Farmers for Free Trade）已在福克斯、CNN、MSNBC等多家美国主流媒体上线广告，劝特朗普“回头”。
不仅如此，华盛顿智库布鲁金斯学会（Brookings Institute）上月初发布调查报告，称 包括农业在内，美国40个产业、2742个县、210万工作岗位都将受“中贸美贸易摩擦升级”影响。但此次特朗普仅仅是在给美国农业“报喜”，并没有对该国其他产业领域做出表述。
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