中日关系“融冰”进程开始提速

日媒称，日本首相安倍晋三与中国国务院总理李克强5月9日在日本东京举行会谈。双方取得了以经济为主的一系列事务级共识成果，对外展现了两国关系的迅速解冻。
紧张关系有缓和
据共同社5月10日报道，日本明仁天皇5月10日在东京皇宫会见了到访的中国国务院总理李克强。这是明仁天皇自2010年6月以来首次与中国国务院总理会面。今年是中日和平友好条约缔结40周年，宫内厅称，李克强表示，他希望他今年的访问有助于共同推动中日关系长期健康稳定向前发展。
报道称，在20分钟的会面期间，明仁天皇对中国向日本捐赠一对朱鹮的举动向李克强表示了感谢。
共同社5月10日还报道称，中国国务院总理李克强10日上午与日本众院议长大岛理森、参院议长伊达忠一分别举行会谈。双方就不仅是首脑往来，而且要推进包括国会在内的多层级交流达成了共识。
大岛肯定中日韩、中日领导人会谈“给亚洲和世界带来了稳定与安心”，他已经开始协调访华日程。
伊达对李克强将访问其家乡北海道表示欢迎。李克强指出，随着两国关系重回正轨，必将有力推动两国议会、地方、民间加大交流力度。
此外共同社5月10日报道还称，李克强在东京出席了庆祝中日和平友好条约缔结40周年的招待会并发表演讲。
李克强在演讲中称，中日作为世界主要经济体，针对保护主义、单边主义抬头倾向，有责任共同维护多边贸易体制，推进贸易和投资自由化便利化。
日本首相安倍晋三在招待会上表示：“日中关系从竞争进入了协调时代。希望具体推进民间企业在亚洲的基建开发。愿推动日中关系进入新的阶段。”
经济合作有成果
据《日本经济新闻》5月10日报道，安倍晋三与中国国务院总理李克强9日在日本东京举行会谈。双方取得了以经济为主的一系列事务级共识成果，对外展现了两国关系的迅速解冻。不过，围绕钓鱼岛及其附属岛屿以及历史问题等两国间的“火种”，此次会谈并未深入涉及。
报道称，安倍与李克强在会谈中强调了在经济领域的合作姿态。会谈就中国放宽日本金融机构投资人民币计价股票和债券时的管制等达成了一系列共识。
报道称，这表明两国关系已经恢复到推进事务合作的阶段。
中国面向机构投资者，设立了允许以人民币投资中国股票和债券的合格境外机构投资者（RQFII）额度。此次两国就中方给予日方2000亿元人民币投资额度达成了共识。
中日双方还就协商重启本币互换协议等达成共识。双方还将合作向第三国出口基础设施。
另据日本《每日新闻》5月10日报道，中日两国政府在9日的首脑会谈后签署了有关防止自卫队与中国军队爆发意外冲突的“海空联络机制”的备忘录。从谈判开始至今已经历时约十年，作为此次会谈的“成果”之一，海空联络机制将正式启动。由于两国围绕钓鱼岛及其附属岛屿仍存对立，海空联络机制适用的地理范围并未明确。
联络机制包括三大支柱：制定自卫队与中国军队靠近情况下的直接通信规则；在防卫当局之间开设热线；轮流主办每年一次的局长级/处长级会议。
关系转圜有考量
据日本《朝日新闻》5月10日报道，安倍晋三与中国国务院总理李克强9日在东京举行会谈，就加快改善关系达成一致。据日本政府相关人士称，安倍晋三将于年内访华。另外，中日双方还确认将中日关系提升至“新阶段”。
李克强总理在会谈一开始指出，“中日关系前些年经历了不少风雨，走过了一段弯路”，现在开始出现改善向好势头。
李克强提及今年是中日和平友好条约缔结40周年，他指出，两国关系健康稳定发展，关系到双方人民的福祉，也关系到世界尤其是亚洲的和平、稳定与繁荣。安倍称今年是“开启日中关系新征程之年”。
报道称，中日两国靠拢的背后有着各自的考量。安倍政府2016年之前的对俄外交政策触礁，于是将改善对华关系视为外交新战略。
另据《日本经济新闻》5月10日报道，中日两国关系迅速改善的背后推手是美国总统特朗普的“美国优先”姿态。中国由于贸易问题等与美国陷入关系紧张，正在加紧修复与日本等邻国的关系。与此同时，安倍也瞄准秋季的自民党总裁选举，希望取得不错的外交成果，两国的利益找到了交汇点。
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