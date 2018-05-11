IMF警告撒哈拉以南非洲债务飙升 40%低收入国家陷困境

英媒称，国际货币基金组织（IMF）8日说，撒哈拉以南非洲国家虽然经济整体增长，但是由于大量举债、赤字攀升，陷入债务困境的风险越来越大。
据路透社5月8日报道，由于投资者贪得无厌地索取回报，撒哈拉以南非洲国家仍继续在国际债务市场上举债，发行空前规模的外币债券。
报道称，IMF非洲部主任阿贝贝·埃姆罗·塞拉西在加纳首都阿克拉发布非洲经济展望报告时表示：“我们特别关心的是增长速度，而不是平均水平。”
他表示，IMF呼吁这些国家进行财政整顿。产油国等资源依赖型经济体的负债在急剧扩大。
IMF预测，受全球增长及大宗商品价格上涨推动，撒哈拉以南非洲今年的平均经济增速可能达到3.4%，高于2017年的2.8%。
报道称，该地区最大的两个经济体南非与尼日利亚增速较慢，拉低了地区平均增速，但IMF认为，撒哈拉以南非洲约有三分之二的国家的经济会加速增长。不过，在现行政策下，该地区经济预计中期会在4%下方保持平稳增长。
此外，IMF的报告还说，该地区约有40%的低收入国家已经陷入债务困境或者有很高风险陷入债务困境，债务再融资成本可能很快攀升。
报道称，该地区部分国家去年发行了创纪录的75亿美元的主权债券，是2016年的10倍。报告还表示，仅今年第一季度，部分国家已经发行或拟发行的新债就超过110亿美元。
IMF的数据显示，撒哈拉以南非洲国家在2017年的外币债务规模比2010～2013年的平均水平高出40%，目前占该地区国家公共债务的比例平均为60%左右。另外，该地区部分国家的债务利息支出占总支出的百分比由2013年的4%上升到2017年的12%。
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