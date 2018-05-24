特朗普女婿获白宫永久性安全许可 可调阅最高机密

美国总统特朗普的女婿、总统高级顾问库什纳的律师23日说，库什纳已取得白宫永久性安全许可。这意味着库什纳在其临时安全许可遭暂停后，重新获取调阅白宫最高机密信息的权限。
律师阿贝·洛厄尔当天发表声明说，在申请得到审查并通过正常处理流程后，库什纳取得了白宫永久性安全许可，“他期待继续落实总统交办的工作”。
库什纳去年初被特朗普任命为总统高级顾问，随后凭临时安全许可处理公务。与此同时，联邦调查局对他展开背景审查以确定他是否具备获得永久性安全许可的资格。
不过，库什纳的背景审查迟迟没有完成。今年2月，白宫办公厅主任约翰·凯利颁布一项内部整顿措施，暂停白宫所有临时安全许可，库什纳的权限也未能幸免。
外界猜测，库什纳的背景审查时间过长是因为他被牵连到由特别检察官米勒主持的“通俄门”调查中。2016年夏天，库什纳曾出席特朗普长子小特朗普、前特朗普竞选活动经理马纳福特等人同一名俄罗斯女律师在纽约特朗普大厦的会面，这一会面是米勒调查重点关注的线索之一。
库什纳现年37岁，2009年与特朗普长女伊万卡结婚。作为总统高级顾问，库什纳参与美内政及外交事务工作。
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