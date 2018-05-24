驻日大使程永华:中日关系只能搞好 不能搞坏

2018年5月22日，驻日本大使程永华出席驻新潟总领馆举办的新潟、宫城、山形、福岛四县中日友好交流大会并发表主旨演讲。演讲全文如下：
今天新潟、宫城、山形、福岛友好团体齐聚一堂，首次举办四县中日友好交流大会，对此表示衷心祝贺。7年前东日本大地震及由此引发的海啸和核泄漏事故三灾并发，给这几个县造成不同程度的损失。中国人民对此感同身受，立即伸出援手支援日本民众抗震救灾。与此同时，灾区地方政府和民众给予了当地中国公民无私的援助，与中国大使馆、总领馆一道救助受困中国公民脱离险境，涌现了许多感人事迹。东日本大地震发生后的一年之内，我曾7次到访包括福岛在内的重灾区，亲眼目睹了灾后的满目疮痍。今年我又先后到访了福岛、新潟等地，看到各地灾后重建工作扎实取得进展，对此感到十分欣慰。
新潟是已故日本前首相田中角荣先生的故乡。今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是田中角荣先生诞辰100周年。46年前，正是由于田中角荣先生等两国老一辈领导人的远见卓识和艰苦努力，中日邦交正常化才得以实现。40年前缔结的中日和平友好条约全面继承了1972年中日联合声明精神，以法律形式为中日这两个一衣带水的重要近邻确立了和平、友好的大方向。今天我们纪念和平友好条约缔结40周年，也要深切缅怀在中日关系改善发展过程中功不可没的田中角荣先生等前辈，继承并发扬他们发展中日友好的坚定信念，用他们卓越的政治智慧指导我们今天发展中日关系。
当前中日关系中最受关注的话题是不久前李克强总理正式访问日本。李克强总理于5月8日至11日正式访问日本并出席第七次中日韩领导人会议。这是中国总理时隔八年正式访日，也是两国在和平友好条约缔结40周年这一重要年份进行的一次具有里程碑意义的高层交往。两国各界乃至国际社会高度关注李总理此访，我相信这次访问也是在座各位最关心的话题。今天我愿结合参与陪同这次访问的亲身经历，和大家分享这次访问的成果，并对未来中日关系的发展作出展望。
作为世界第二、第三大经济体和一衣带水的邻国，中日关系的重要性不言而喻。去年春季以来，以习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛期间会见日本自民党干事长二阶俊博率领的日本与会代表团为契机，双方持续开展了一系列积极互动，两国关系改善势头明显增强。在此过程中，安倍首相多次公开明确就改善对华关系特别是恢复两国高层互访作出积极表态。在此背景下，李克强总理这次访问可谓水到渠成。日方对此访也高度重视，安倍首相打破惯例，几乎全程陪同参加从东京到北海道的所有场次访问活动。3天时间里，李克强总理和安倍首相在不同场合充分深入交换意见，达成一系列重要共识，接连释放推动两国关系改善发展的积极信息。从东京到北海道，李克强总理广泛接触各界人士，发表多篇重要讲话，引起两国各界热烈反响和广泛共鸣，得到了国际社会普遍赞誉。借用李克强总理在朝日新闻上发表的署名文章标题，此访成功实现了中日和平友好合作事业再起航。我相信随着双方共同努力落实有关成果，中日关系必将在正常轨道上行稳致远，实现长期稳定健康发展。概括而言，这次访问有四方面重要意义：
这是一次增进互信的访问。中日关系前些年经历了不少风雨曲折，李克强总理抵达当天东京也是细雨绵绵，日方为次日的欢迎仪式准备了晴雨两套方案。令人高兴的是，天公作美，当天的天气逐渐由雨转阴，进而由阴转晴，欢迎仪式在迎宾馆前广场隆重举行。李克强总理在与安倍首相会谈的开头和共见记者时，都用天气的话题比喻两国关系形势的积极变化。我相信这也能代表两国社会对中日关系改善发展的直观感受。
在两国领导人会谈中，李克强总理回顾总结了两国关系发展的经验教训，重申了中日和平友好条约等四个政治文件的重要意义，指出要本着以史为鉴、面向未来的精神，维护政治基础，妥善管控矛盾分歧，共同开创两国关系未来，得到安倍首相积极回应。通过这次访问，双方增进了政治互信，我相信这必将对未来两国关系发展产生重要积极影响。
这是一次深化合作的访问。务实合作是中日关系发展的重要引擎和支柱。访问期间，李克强总理和安倍首相共同见证了双方签署人文、社会保障、医疗卫生、服务贸易、第三方市场合作等10项双边合作文件，两国实现互利双赢的前景值得我们共同期待。其中双方就携手开展第三方市场合作达成共识，可以说是为中日关系发展确立了新的增长点。
除签署合作文件外，两国领导人在此次访问中还达成了一系列重要共识。双方同意开展创新发展合作，建立创新对话机制，逐步推进两国在高技术以及在应对人口老龄化、医疗卫生等适应经济社会发展和民生需要的领域开展互利合作，这表明两国务实合作随着各自经济社会发展开始转型升级。金融领域合作也取得了重要进展，双方就在日本设立人民币清算行、签署本币互换协议达成原则共识，李克强总理还宣布中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，这将便利双方相互投资贸易、人员往来和更好地应对金融风险。李克强总理还在中日省长知事论坛上明确表示，中国地方省份愿同日本地方加强高科技、高端制造、现代农业等方面对接合作，欢迎日本地方、企业积极参与中国向高质量发展的进程，实现互利共赢，这也为调动两国民间各界和地方参与双方务实合作指明了方向。有这么多务实合作领域的共识做支撑，我相信这次访问将进一步拓展两国的共同利益，为中日战略互惠关系充实新的内涵。
这是一次凝聚民心的访问。李克强总理此访受到日本社会各界热烈欢迎，日本经济团体联合会牵头日本经济界和日中友好团体共同举办的中日和平友好条约缔结40周年纪念大会暨欢迎李克强总理访日招待会呈现出久违的盛况。李克强总理在招待会上发表重要演讲，指出要加强民间交往，促进世代友好，用好缔约40周年和两国相继举办奥运会的契机，广泛开展各领域人文交流，增进民心相通，让更多年轻人加入中日友好队伍，壮大支持中日关系发展的力量。这番话阐释了民间友好交流对两国关系的重要意义，也指明了双方今后共同努力的目标和方向。我相信在两国关系持续改善和向好发展的过程中，地方和民间交流将继续发挥不可或缺的重要作用。
值得一提的是，朱鹮是日本政府指定的“特别天然纪念物”，也是中日友好的象征，李克强总理在招待会上郑重宣布将再向日方提供一对朱鹮种鸟。在北海道访问期间，李克强总理还同日本普通民众进行亲切互动交流。这些举动都面向日本各界人士传递了来自中国人民的友好情谊。借今天这个场合，我也衷心希望在座的各界朋友能以中日友好为己任，通过各种形式的交流增进相互理解，夯实中日友好的民意基础。
这是一次引领未来的访问。中国和日本互为重要邻国，彼此间的共同利益和相互需求从未像今天这样不断增多。中日关系只能搞好、不能搞坏，只有这样才能更好地实现中日两国的长远发展和共同发展，更好地助力亚洲乃至世界的和平、稳定与繁荣。李克强总理在与安倍首相举行会谈时强调从两国人民根本利益出发，使和平共处、世代友好始终成为中日关系的主旋律和前进方向，安倍首相对此作出了正面回应，双方确认恪守中日四个政治文件的各项原则，妥善处理历史、台湾等敏感问题，以实际行动体现互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识，有效巩固了两国关系的政治基础。
两国领导人在中日和平友好条约缔结40周年纪念大会暨欢迎李克强总理访日招待会上共同展望了中日关系的未来。李克强总理指出，中日间有着广泛的共同利益，作为重要近邻，我们只要遵循条约精神，坚持和平友好的大方向，拿出远见、勇气和智慧，就一定能够推动中日两国和平友好合作的航船再起航，而且行稳致远，共同开创中日关系新的未来。安倍首相表示在日中关系重新扬帆起航时，双方有责任把竞争转为协调，并郑重宣布日中两国从今开始进入协调的时代。可以说两国领导人面向两国社会共同展示了对中日关系未来的良好期许以及推动两国关系长期稳定向前发展的明确信息。
新的形势呼唤新的思维，更需要新的行动。展望未来，中日两国既要立足自身，始终秉持历史责任感和大局观，牢牢把握两国关系和平、友好、合作的大方向，也要放眼世界，进一步深化彼此利益交融，充分发挥两国发展的互补性和巨大合作潜力，积极打造新的合作亮点和增长点，在更广阔的空间和领域实现互利共赢。同时，两国还应共担时代使命，共同应对全球性挑战，维护自由贸易和多边贸易体系，推动区域经济一体化，共同维护和促进世界和平与繁荣。我衷心期待两国各界共同努力，全面落实李克强总理此次访问取得的丰硕成果，维护巩固并不断加强中日关系持续发展的良好势头，共同书写中日和平、友好、合作事业的新篇章。（环球网）
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