美空军抱怨“联合星”指挥机脆弱 中俄很容易将其击落

美国《空军时报》周刊网站5月19日发表题为《美国空军部长：新型JSTARS可能在开战第一天就会被中国和俄罗斯击落》的报道称，空军部长希瑟·威尔逊17日对议员们说，如果有一天美国与中俄发生冲突，即便是新型的空军“联合监视与目标攻击雷达系统”（JSTARS）战斗管理和控制飞机（又称E-8C“联合星”），也很容易在冲突初期的猛攻中被击落。
报道称，作为拟议中的2019年财政预算的一部分，美国空军希望取消翻新E-8C“联合星”JSTARS飞机的计划，之前计划采购17架新型波音-707大小的飞机来取代其老旧库存。但是，一些议员对该计划不感兴趣，一直在设置障碍。
上个月，众院军事委员会战术空军与地面部队小组委员会在其2019年国防授权法案中加入一个条款，使得如果空军不翻新E-8C“联合星”，日子将更加难过。
报道称，根据该条款，除非空军翻新E-8C“联合星”，否则将对拟议中的先进战斗管理系统限制提供50%的专项资金。
威尔逊在参议院防务拨款小组委员会的听证会上说，面对中国和俄罗斯的先进战机，新型“联合星”指挥机根本无法近身作战。
“俄罗斯和中国的地空导弹射程更远，这款飞机很可能在开战第一天就会被击落。”威尔逊说。
据报道，威尔逊提出一个折中替代方案，这需要整合由有人驾驶飞机、无人机和基于太空的平台收集的信息。但是她说，这需要再多花数十亿美元。
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