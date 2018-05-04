瑞典文学院：今年暂停颁发诺贝尔文学奖

据BBC消息，瑞典文学院5月5日表示，由于性骚扰丑闻，决定今年不颁发诺贝尔文学奖。
早前报道
最近数月，历史悠久的瑞典文学院被曝出性骚扰和泄密丑闻；由于不满学院的应对措施，先后已有六名学院院士宣布辞职，这让原本18人的文学院仅剩下10名可参与工作的成员。
据法新社报道，文学院行政总监赫德伯格（Louise Hedberg）在接受瑞典媒体采访时表示学院将于周五公布是否延期颁奖，“我们不会召开新闻发布会，但会发表一份声明”。
文学院上一次推迟诺贝尔文学奖的颁发还是1943年的二战期间，当时是因为纳粹控制了欧洲大部分地区。
瑞典文学院成立于1786年，共有18名院士负责编写瑞典语字典、关注并推广瑞典文学。1901年开始，该学院担负起评选诺贝尔文学奖的工作。
文学院的院士由秘密投票决定，最终人选需得到瑞典国王批准；学院成员为终身制，理论上无法辞职，但他们可选择不再参加学院事务。
1989年，英国籍印度作家拉什迪的《撒旦诗篇》引发了全球伊斯兰国家和穆斯林的谴责抗议，伊朗最高宗教领袖霍梅尼号召全球追杀拉什迪。
在当时的风波中，瑞典文学院拒绝介入政治、发表声明谴责针对拉什迪的处死令，引发了部分院士的不满，随后一名院士宣布不再参与学院事务。2015年，另一名院士也宣布退出学院事务，因此在今年的辞职风波前，文学院仅有16人可参与日常工作。
去年11月，18名女性出面指证法国籍摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）在1996年到2017年之间实施性骚扰和性侵。而阿尔诺的妻子正是瑞典文学院院士、作家弗罗斯滕松（Katarina Frostenson），部分性骚扰和性侵事件就发生在归瑞典文学院所有的场地上。
上周瑞典媒体还曝出，瑞典王储维多利亚公主曾于2006年在一次晚会中被阿尔诺骚扰，目击者称后者“用手触碰了维多利亚公主的臀部”，此后王室工作人员要求不能让维多利亚公主与阿尔诺“出现在同一个房间内”。瑞典王室拒绝就此事置评。
除性骚扰之外，阿尔诺还被控七次提前将诺贝尔文学奖的名单泄漏给了博彩公司；而他与妻子创办的私人俱乐部得到了瑞典文学院的资金赞助。
在一系列丑闻流出后，瑞典文学院投票决定不开除阿尔诺的妻子弗罗斯滕松；该决定遭到了部分院士反对，之后，包括文学院的第一位女院长达利乌斯（Sara Danius）和备受争议的弗罗斯滕松本人在内的六名院士相继宣布辞职。
而按照瑞典文学院规定，要增加新成员，必须经过至少12名院士的投票，但目前学院只剩下了10位能参与日常工作的院士。
为了挽救这所被丑闻缠身的古老学院，瑞典国王古斯塔夫上月宣布将更改学院自建立以来执行的规定，允许院士辞职以补充新成员。
瑞典王室发言人表示，瑞典文学院正“处于危机之中”，而国王作为学院的“最高保护者”决定采取措施，以确保学院能继续运行。
知情人士在接受当地媒体采访时指出，推迟今年的诺贝尔文学奖颁奖是让瑞典文学院挽回名誉的“唯一办法”；就算今年按原计划颁奖，由于文学院的一系列丑闻，很有可能“连获奖者”本人都不愿意领取该奖项。
自1901年的首届诺贝尔奖以来，文学奖共有七次暂停颁发，分别在1914年、1918年、1935年、1940年、1941年、1942年和1943年。2017年的文学奖得主为英籍日裔作家石黑一雄，2016年的得主为音乐人鲍勃·迪伦。
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