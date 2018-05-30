“特式外交炸弹”在欧洲引爆 欧洲人开始反击

美国《华盛顿邮报》网站刊登文章称，特朗普对待欧洲不屑一顾的态度开始对跨大西洋联盟产生破坏。该联盟数十年来一直是美国国家安全政策的核心支柱。
文章指出，欧洲与美国之间日益加深的裂痕也许是特朗普对外政策所导致的最重要但却最少被谈论的后果。他那制造混乱的做派通常被平壤、德黑兰等远方对手认为破坏稳定。但外交炸弹在欧盟总部所在地布鲁塞尔——以及巴黎、柏林和伦敦——也相继引爆，并且看起来正造成真正的破坏。
欧美因伊核协议渐行渐远
文章称，很多欧洲领导人已经不再对特朗普客气。在一年半间歇性的摩擦后，他们开始反击——称特朗普威胁欧洲的安全利益，并准备在伊朗和其他关键问题上与华盛顿公开决裂。
德国总理默克尔本月说，特朗普对伊核协议的攻击给全球秩序造成了一场“真正的危机”。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔说，美国以“全球经济警察”的姿态单方面施行制裁是“令人无法接受的”。
欧洲理事会主席唐纳德·图斯克以一条忿忿不平的推文总结了欧洲的沮丧和愤怒：“看了（特朗普）最近的决定，人们甚至会想：有这样的朋友，谁还需要敌人。但坦白地说，（欧盟）应当感激，多亏了他，我们消除了所有的错觉。”
文章称，北约军事联盟显得相对稳固。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格赞扬了特朗普“在防务支出方面的领导”。但是，如果在主要外交问题上公开决裂，这种防务和睦还能维持多久？
文章称，在负责监督实施伊朗核协议的联合委员会会议上，德国、法国和英国的代表与俄罗斯和中国联合起来。欧洲迈出与美国渐行渐远的重要一步。
欧盟官员说，特朗普政府退出伊核协议让他们别无选择，这个协议对他们的国家安全至关重要，因为它能遏制伊朗等国在近在咫尺的中东地区实现核突破。
文章称，欧洲千方百计地安抚伊朗，使之留在协议中，部分原因是他们不想妨害协议的监管规定。一位官员说，根据现行核查协议，摄像头每天可拍下伊朗各重要地点200万幅数字图像。这名官员估计，这份协议使伊朗造出核弹的突破时间从几周延长到一年。欧洲不想放弃该协议从而带来失去这一预警时间的风险。
一位欧盟外交官说：“美国从来没有告诉过我们备选方案是什么，如果（伊朗）赶走核查人员，我们该怎么办？”
跨大西洋联盟基石已不再
文章认为，如果华盛顿不出所料地对与伊朗有商业往来的欧洲公司施行二级制裁，欧美之间的对抗就会加剧。如果这样，作为报复，欧洲也许会采用“阻挡性规定”惩罚那些遵守美国制裁措施的公司。
文章称，欧洲企业不喜欢这种被两方力量挤压的状态。法国石油巨头道达尔公司计划在伊朗实施一个数十亿美元的天然气项目。该公司表示，如果不能从财政部获得“特别项目豁免权”，它将不得不放弃这一投资计划。道达尔公司说这个项目有“巨大的潜力”。
文章称，特朗普在欧洲非常不受欢迎，公然藐视他没什么政治风险。在贸易、气候变化、巴以冲突和全球经济政策等问题上，传统的中间派政策共识在欧洲基本保持不变。
文章称，文化和价值观曾经是跨大西洋联盟的基石，但如今这方面的分歧十分显著。去年皮尤研究中心的一项民意调查发现只有11%的德国人相信特朗普能妥善行事，相比之下，其前任贝拉克·奥巴马的支持率是86%。
文章称，美国人把欧洲的支持视为理所应当太久了，以至于没有几个分析人士探讨过跨大西洋联盟真正破裂会是什么样。也许现在该进行一番假设了。
文章称，特朗普经常说“美国优先”并不意味着“美国独行”。但是欧洲对此表示强烈否定。
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