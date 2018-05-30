伊朗称核设施已就绪 可三天内恢复生产浓缩铀

外媒称，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪说，如果2015年达成的伊朗核协议被抛弃，伊朗有能力于三天内在福尔道核设施恢复生产纯度为20%的浓缩铀。
据法尔斯通讯社5月28日报道，卡迈勒万迪5月27日说：“目前，福尔道核设施的泵和监测器等设备已经就绪，实际上就像一辆已经启动并准备开动的汽车。”
他接着说：“纯度为20%的铀浓缩活动可以很快进行，我们能够在最长两三天内开始纯度为20%的铀浓缩活动。”
卡迈勒万迪说：“我们在技术上不存在任何问题。我们过去以正常速度推进，但如果我们想加快速度，我们可以在一年半内发展10万分离功单位的铀浓缩能力，并改造反应堆的堆芯。”
卡迈勒万迪补充说，伊朗经历了发展民用核技术的漫长过程。建设阿拉克重水反应堆堆芯时，德黑兰用了5年时间进行规划和设计。他说，伊朗现在仅需一年半便可重建阿拉克重水反应堆堆芯，因为规划和基础设施都是现成的。卡迈勒万迪解释说，如果伊朗核协议破裂，不需要太久，伊朗就能恢复过去的所有核能力。
报道称，他还表示，伊朗决定继续生产和出售多余的重水。同时，他谴责华盛顿试图劝阻外国不要购买德黑兰的重水。
卡迈勒万迪说：“我们已将多余重水的一部分出售，目前我们拥有很好的顾客。当然，美国已经联系了一些顾客，告诉它们不要从伊朗购买重水，但仍有一部分顾客不理会美国的要求。”
他接着说：“世界重水市场对我们至关重要，无论2015年达成的核协议能否幸存下来，我们都可以全部出售多余的重水，这是我们的计划之一。”
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