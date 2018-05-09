全球天然气供不应求 巨头间采气大战一触即发

英媒称，在西澳大利亚州沿海，一场巨头之战逐渐拉开序幕。参战方有当今世界最大的半潜式平台、南半球最长的海底管线，还有史上最庞大的浮式设施。这些巨头们汇聚于此，为着同一个目的：天然气，并且它们无一例外都希望本月就开始开采。
据英国广播公司网站5月7日报道，随着若干国家开始逐渐停止使用煤炭作为能源，另一种化石燃料天然气由于生产每单位能源所排放的二氧化碳量比煤炭少50%，导致能源匮乏的国家对它的需求不断增加。美国能源信息局说，预计到2040年天然气消耗量将由2015年的124万亿立方英尺增加到177万亿立方英尺，约合5.012万亿立方米。
报道称，正因为这个原因，长488米、排水量与6艘航母的排水量相当、壳牌庞大的“序曲”平台与日本国际石油开发株式会社才会在布劳斯盆地展开天然气开采竞争。虽然它们在不同的气田上作业，但是这些气田相互连通。实际上，壳牌与国际石油开发株式会社是在争夺同一处资源。
伍德—麦肯齐咨询公司的分析师索尔·卡沃尼克说：“这种现状可以这样描述——我在给客户准备的幻灯片中用了一幅图，图上有两个人从同一个杯子中吸取奶昔。”
报道称，“序曲”是一个名副其实的庞然大物，它的设计目标不仅是从海底井口采集天然气，还要在平台上就地实现零下162摄氏度的液化，这涉及一些重大科技。“序曲”拥有超大吸力的泵，每小时可以抽取5000万升海水，用于天然气冷凝。完成液化后，把天然气存放在多个巨型存储罐中，总容量相当于175个奥运会标准规格的游泳池。
国际石油开发株式会社虽然选择把天然气送到岸上液化，但是它也有一个庞大的离岸半潜式平台，第一时间去掉天然气中的水分，析出杂质。不远处有一个浮动储卸设施，名为“冒险家”。这两个庞然大物合起来称作“Ichthys”，即古希腊语中的“鱼”，不过，这两个项目都受到延期交付和成本飙升的困扰，抢下采气头彩的压力显然很大。
报道称，布劳斯盆地天然气资源的争夺甚至引发国际层面的竞争。一旦“Ichthys”与“序曲”两个项目全面投产，澳大利亚可能超过卡塔尔，成为世界上头号液化天然气出口国。
在近期没有新的天然气生产项目的情况下，业内观察家担心，再过5年左右，天然气可能供不应求。
普氏能源资讯公司天然气编辑斯图尔特·埃利奥特说，“下一个十年初期，液化天然气出现供应危机的可能性”越来越大。
国际能源署认为，到2040年中国的天然气进口比例会达到43%，中国要想避免出现短缺，也需要保证天然气供应稳定。
报道称，不过，再生能源——特别是太阳能和风能——也有可能意外快速发展，帮助填补能源缺口。不过，未来数十年，包括英国在内，许多国家都要严重依赖天然气满足能源需求，这几乎是毋庸置疑的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost