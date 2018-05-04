欲以扩大规模牵制美国 日本支持泰国加入TPP

日媒称，日本经济再生担当相茂木敏充1日与泰国副总理颂吉举行会谈，表明了支持泰国加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的方针。
据日本《每日新闻》5月2日报道，美国特朗普政府宣布退出TPP之后，TPP其余11个参与国签署了协定，但协定尚未生效。日本急于扩大TPP规模的原因在于，牵制美国并促使其回归TPP，因为美国正迫使日本进行双边谈判以纠正贸易不平衡。
在东南亚，新加坡、越南、文莱和马来西亚都签字加入了TPP。泰国历来重视日中韩等国参加的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），但在该协定谈判未取得进展的情况下，转而采取了加盟TPP的方针。
报道称，对于日本来说，泰国加入TPP的好处很多。直接的一点是，日资汽车企业和零部件公司所进驻的泰国如果加入TPP，其与其他成员之间的关税得以降低或取消，那么日资汽车企业利润可望扩大。此外，如果继泰国之后，印度尼西亚、菲律宾等国加入TPP的动向加快，那么日本主导的亚洲多边自由贸易区的建立工作可得到推动。
“如果TPP参与国增多，美国也应该会感到焦急”。日本政府有关人士更为期待的是，通过扩大TPP规模，来发挥对美国特朗普政府的牵制作用。
报道称，在4月的日美会谈中，茂木与美国贸易代表莱特希泽决定设立新的贸易磋商机制。美国谋求扩大农产品等对日出口，可能在6月以后开始的磋商中，迫使日本开始进行双边自由贸易协定谈判，以赢得有利条件。
报道称，另外，在农产品等对日出口方面与美国处于竞争关系的澳大利亚和亚洲国家，可望享受到参加TPP的好处。在这种情况下，美国国内的农业团体也对特朗普政府提出了希望回归TPP的要求。
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