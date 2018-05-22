中美叫停贸易战是明智选择 “休兵”符合双方利益

外媒称，全世界最大的两个经济体似乎避免了一场具有潜在破坏性的贸易战，达成了一项大幅减少美国对华贸易逆差的共识。中国媒体将之誉为双赢。
据新加坡《海峡时报》网站5月21日报道，美国财长史蒂文·姆努钦5月20日证实，双方将“搁置贸易战”，并同意确立一个未来解决贸易失衡问题的框架。
白宫5月19日发布的中美联合声明说，“（双方）围绕采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差的问题达成了共识”，中国将“大量增加”自美购买商品和服务，这将“有助于美国经济增长和就业”，双方一致同意有意义地增加美国农产品和能源出口。
报道称，特朗普政府曾扬言要对来自中国的价值1500亿美元的进口商品征收重税，中国随后威胁要以牙还牙。双方后来开始谈判，以避免一场可能会造成全球性破坏的贸易战。
中国一位专家说，该共识可以防止贸易紧张关系升级为贸易战乃至蔓延到军事等其他领域。不过，这只是一个谈判框架，具体领域的谈判将是一项艰巨任务，预计解决所有贸易问题可能需要一两年时间。
另据路透社5月21日报道，美国财政部长姆努钦5月21日说，在华盛顿和北京于上周达成一项初步框架后，商务部长罗斯将于下周前往中国帮助敲定一项贸易协议。
姆努钦在白宫对记者说：“罗斯部长必须过去，并使它成为一页签上字的文件。这不是一张政府对政府的采购订单，但我们与他们已就实施些什么达成了协议。”
又据路透社5月20日报道，美国财长姆努钦5月20日表示，美国和中国商定致力于达成更广泛的贸易协议，“搁置”世界两大经济体的贸易战。
姆努钦和特朗普的最高经济顾问、白宫国家经济委员会主任库德洛表示，中美谈判代表5月19日达成的协议确立了将来处理贸易失衡问题的框架，“我们搁置了贸易战。目前我们已商定尝试执行这个框架”。
不过库德洛表示双方尚未达成贸易协议。他说：“没有商定协议。两个大国之间有份公报，仅此而已。在那份公报中可以看出下一步走向。”
姆努钦和库德洛都表示，下一步将派商务部长罗斯前往中国探讨中方可以在哪些领域大幅增加从美国进口，包括能源、农业及制造业等。
姆努钦称，美国有望实现对华农产品出口仅今年一年就增长35%至40%，能源出口则在未来三至五年增加一倍。
又据拉美社5月20日报道，交流沟通再次被证明为解决分歧的最佳工具，它为避免中美之间爆发给国际贸易造成灾难性影响的贸易战发挥了重要作用。
报道称，中美最终找到了符合双方利益的满意出路。中国一直坚持对话解决问题，虽然它一直强调自己有信心和能力回击美国。与此同时白宫似乎认识到，继续保护主义攻势只会招致更多的国际孤立和国内反对。于是两国停止了激烈对抗。这表明，还是对话最有力量。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost