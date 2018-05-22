杜特尔特：马尼拉不会因为北京在南海的行动开战

外媒称，在有报道称中国军队在南海的一个机场降落远程轰炸机之后，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特重申，他不会刺激中国开战。
据新加坡《海峡时报》网站5月20日报道，他说：“要知道，他们有这些飞机，不是驻扎在南沙群岛，而是在面对南沙群岛和南海的中国省份附近。”
杜特尔特的办公室5月19日通过电子邮件发送的讲稿显示，他5月19日在宿务发表讲话称：“凭借他们的超音速飞机，他们可以在7-10分钟内抵达马尼拉。”
面对批评意见，他质疑，如果该地区爆发战争，他的国家最终将走向何方。
他说：“如果发生战争，我们有什么武装？我们会采取互殴的手段吗？我都没法给自己买一支步枪。那是援助给我的。所以，我们怎么跟中国人对抗呢？”
杜特尔特说，如果战争爆发，不能保证美国会继续支持这个东南亚国家。
他说，更可行的解决方案是与中国达成一项在这片海域联合勘探的协议。
报道称，中国5月18日发表声明说，作为在南海上开展的训练演习的一部分，中国空军已将轰炸机降落在这个海域的岛礁上。
声明说：“空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机，在南部海域开展岛礁起降训练，锤炼提升‘全疆域到达、全时空突击、全方位打击’能力。”
报道称，声明没有提供演习的精确位置。
另据路透社5月21日报道，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特的发言人哈里·罗克5月21日表示，菲律宾对中国在南海部署战略轰炸机表示“严重关切”，菲外交部已采取“适当外交行动”。
罗克称，菲律宾无法独立核实中国轰炸机在南海的存在情况。
菲律宾外交部表示，它正在密切关注事态的发展。
此外据俄罗斯卫星通讯社5月21日报道，中国外交部发言人陆慷5月21日在例行记者会上表示，各方不必对中国轰-6K等轰炸机在南海开展岛礁起降训练做过多解读。
中国5月18日发布消息，中国空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机，在南部海域开展岛礁起降训练。美国五角大楼宣称，中国持续军事化的做法加剧了地区的紧张局势和不稳定因素。
陆慷对此表示，南海诸岛是中国领土，有关训练活动是中国军方正常训练，其他各方不必做过多解读。
陆慷强调称，这同一些国家在南海不远万里把自己的军舰、飞机派到本地区来，对其他国家造成威胁，完全是不同性质的事情。
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